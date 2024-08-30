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Первый российский высокоскоростной поезд будет изготовлен в I квартале 2026 года

Ведомости

Утверждение конструкторской документации для первого российского высокоскоростного поезда и изготовление его первого образца ожидается в первом квартале 2026 г. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030».

«Разработка идет в полном соответствии с графиком. В I квартале 2026 г. конструкторская документация должна быть утверждена и начнется изготовление первого образца», – уточнил Белозеров.

По его словам, в разработке и производстве задействован потенциал более 100 российских предприятий. На все системы и компоненты нового поезда основными производителями определены компании из России.

15 апреля РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Максимальная скорость электропоезда составит 400 км/ч, а скорость в эксплуатации – 360 км/ч. Запуск движения по ВСМ запланирован на 2028 г. Время в пути от Петербурга до Москвы составит 2 часа 15 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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