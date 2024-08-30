Первый российский высокоскоростной поезд будет изготовлен в I квартале 2026 года

15 апреля РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Максимальная скорость электропоезда составит 400 км/ч, а скорость в эксплуатации – 360 км/ч. Запуск движения по ВСМ запланирован на 2028 г. Время в пути от Петербурга до Москвы составит 2 часа 15 минут.