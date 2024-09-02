Перевозка контейнеров из Китая в РФ железной дорогой стала выгоднее морской
Отправлять контейнеры в Россию из Китая железной дорогой стало более выгодно, чем морем вопреки мировой и исторической норме. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Перевозка грузов из Китая через Владивосток и далее по железной дороге в Москву в первой половине августа обходилась в $7600 за FEU (40-футовый эквивалент). Морским же путем из Китая до Москвы через Санкт-Петербург отправка стоила $8600 за FEU.
При этом во второй половине августа – начале сентября 2023 г. доставить грузы по этим маршрутам можно было за $4900-6150 и $4750–5250 за FEU соответственно. Как пояснила глава ЦЦИ Наталья Порохова, нарушение морской логистики на фоне обстрелов хуситов в Красном море привело к «буму сухопутного транзита Китай – Европа», росту перевозок контейнеров в полувагонах из Владивостока и увеличению времени отправки.
Через погранпереходы Забайкалья время отправки в июле выросло в среднем в два раза до 25 суток, а через порт Владивосток – до 30 суток. В результате контейнерные линии стали предлагать приоритетную погрузку по более высокой стоимости. До этого такая ситуация наблюдалась только в пандемию, отметила Порохова.
По данным ЦЦИ, объемы железнодорожного транзита приблизились уже к 120 000 TEU (20-футовый эквивалент) в месяц. При этом наблюдается сокращение контейнерного импорта на сети РЖД на 13% год к году до 148 200 TEU. Это минимум с февраля 2023 г., следует из данных ЦИИ.
В конце августа РЖД ввела скидки на перевозки зерновых культур и продукции химпрома, а также расширила действие дисконта в 20,7% на доставку контейнеров в полувагонах из Забайкальска. Такие меры призваны привлечь на железную дорогу дополнительные объемы грузов, пояснили в компании. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Ведомостями» назвал решение РЖД логичным. По его словам, компания не справляется с вывозом грузов из-за проблем с технической готовностью локомотивов, дефицита локомотивных бригад и в целом кадров в перевозках. В результате РЖД «теряет грузовую базу», добавил эксперт.