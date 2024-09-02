Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Перевозка контейнеров из Китая в РФ железной дорогой стала выгоднее морской

Ведомости

Отправлять контейнеры в Россию из Китая железной дорогой стало более выгодно, чем морем вопреки мировой и исторической норме. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). 

Перевозка грузов из Китая через Владивосток и далее по железной дороге в Москву в первой половине августа обходилась в $7600 за FEU (40-футовый эквивалент). Морским же путем из Китая до Москвы через Санкт-Петербург отправка стоила $8600 за FEU.

При этом во второй половине августа – начале сентября 2023 г. доставить грузы по этим маршрутам можно было за $4900-6150 и $4750–5250 за FEU соответственно. Как пояснила глава ЦЦИ Наталья Порохова, нарушение морской логистики на фоне обстрелов хуситов в Красном море привело к «буму сухопутного транзита Китай – Европа», росту перевозок контейнеров в полувагонах из Владивостока и увеличению времени отправки.

Через погранпереходы Забайкалья время отправки в июле выросло в среднем в два раза до 25 суток, а через порт Владивосток – до 30 суток. В результате контейнерные линии стали предлагать приоритетную погрузку по более высокой стоимости. До этого такая ситуация наблюдалась только в пандемию, отметила Порохова.

По данным ЦЦИ, объемы железнодорожного транзита приблизились уже к 120 000 TEU (20-футовый эквивалент) в месяц. При этом наблюдается сокращение контейнерного импорта на сети РЖД на 13% год к году до 148 200 TEU. Это минимум с февраля 2023 г., следует из данных ЦИИ.

В конце августа РЖД ввела скидки на перевозки зерновых культур и продукции химпрома, а также расширила действие дисконта в 20,7% на доставку контейнеров в полувагонах из Забайкальска. Такие меры призваны привлечь на железную дорогу дополнительные объемы грузов, пояснили в компании. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Ведомостями» назвал решение РЖД логичным. По его словам, компания не справляется с вывозом грузов из-за проблем с технической готовностью локомотивов, дефицита локомотивных бригад и в целом кадров в перевозках. В результате РЖД «теряет грузовую базу», добавил эксперт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных