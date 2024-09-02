Перевозка контейнеров из Китая в РФ железной дорогой стала выгоднее морской

В конце августа РЖД ввела скидки на перевозки зерновых культур и продукции химпрома, а также расширила действие дисконта в 20,7% на доставку контейнеров в полувагонах из Забайкальска. Такие меры призваны привлечь на железную дорогу дополнительные объемы грузов, пояснили в компании. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Ведомостями» назвал решение РЖД логичным. По его словам, компания не справляется с вывозом грузов из-за проблем с технической готовностью локомотивов, дефицита локомотивных бригад и в целом кадров в перевозках. В результате РЖД «теряет грузовую базу», добавил эксперт.