РЖД ввела скидки на перевозку отдельных видов грузов

Погрузка на сети РЖД в январе – июле 2024 г. снизилась на 3,4% в годовом выражении до 697,7 млн т, следует из данных компании. В июле по железным дорогам в стране было перевезено 97,4 млн т грузов – на 5,6% меньше, чем годом ранее. В основе негативной динамики за семь месяцев – сокращение перевозок угля на 5,9% до 195,3 млн т, а также снижение погрузки стройматериалов на 13,6% до 67,7 млн т. «Ведомости» направили запрос в РЖД.