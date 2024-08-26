РЖД ввела скидки на перевозку отдельных видов грузов

РЖД ввела скидки на перевозку отдельных видов грузовОни направлены в том числе на вывоз контейнеров с востока страны
РЖД ввела скидки на перевозки зерновых культур и продукции химпрома, а также расширила действие дисконта в 20,7% на доставку контейнеров в полувагонах из Забайкальска. Об этом компания сообщила 26 августа.
Данные тарифные решения должны привлечь на железную дорогу дополнительные объемы грузов, уточняется в релизе.
В частности, скидка к тарифу в размере 8,9% вводится на экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур по восточной ветке международного транспортного коридора (МТК) «Север - Юг» в направлении Ирана через российско-казахстанские погранпереходы и далее через туркменские станции Сарахс или Акяйла, отмечает РЖД. Восточная ветка МТК представляет собой железнодорожное сообщение России через Казахстан, Узбекистан и Туркмению с Ираном.
Кроме того, РЖД вводит скидку в 10,9% на перевозки полипропилена и полиэтилена в 40-футовых контейнерах в составе контейнерных поездов из Тобольска на подмосковную станцию Ворсино. Производителем этих веществ в Тюменской области является «ЗапСибНефтехим», входящий в промышленный холдинг «Сибур».
Дисконт в размере 12,8% будет введен на перевозки ильменитового концентрата со станции Олекма в Амурской области на станцию Марцево (Таганрог), а также на станцию Армянская Крымской железной дороги, следует из сообщения компании. Крупнейшим производителем этого концентрата в Амурской области является Байкало-Амурская горнорудная корпорация, а само сырье – основным продуктом для производства соединений титана и самого титана в чистом виде.
В крымском Армянске находится завод по выпуску диоксида титана – «Крымский титан». РЖД ввело скидку в 50% на его внутрироссийские перевозки с этого предприятия.
Дисконт на внутрироссийские и импортные перевозки груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров в полувагонах со всех станции Дальневосточной железной дороги был введен монополией еще в сентябре 2022 г. как ответная реакция на затоваривание импортными контейнерами дальневосточных портов. Теперь РЖД расширила действие этой скидки на отправки из Забайкальска, где находится крупный погранпереход с китайской Маньчжурией.
Указанные тарифные условия действуют до конца 2025 г., следует из данных РЖД.
Предоставление скидки на перевозку контейнеров в полувагонах из Забайкальска выглядит логично, поскольку там сейчас планируется запуск этой технологии, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Напомним, что 23 августа РЖД сообщала о начале перевозки контейнеров в полувагонах с погранперехода Забайкальск – Маньчжурия для решения проблемы с вывозом контейнеров (на погранпереход в Забайкальске приходит большое количество вагонов с углем и рудой, которые выгружаются и возвращаются на сеть РЖД в порожнем состоянии). Остальные скидки Бурмистров называет «тактическими историями», не касающимися масштабных объемов перевозок.
Эксперт отмечает, что РЖД сейчас не справляется с вывозом грузов по объективным причинам – проблемы с технической готовностью локомотивов, дефицит локомотивных бригад и в целом кадров в перевозках. «Учитывая усложнившуюся ситуацию на сети, высокий уровень террористических угроз, нагрузку на пути необщего пользования, РЖД теряет грузовую базу – даже несмотря на то, что на автотранспорте, куда уходят грузоотправители, быстро растут тарифы», – добавляет он.
Погрузка на сети РЖД в январе – июле 2024 г. снизилась на 3,4% в годовом выражении до 697,7 млн т, следует из данных компании. В июле по железным дорогам в стране было перевезено 97,4 млн т грузов – на 5,6% меньше, чем годом ранее. В основе негативной динамики за семь месяцев – сокращение перевозок угля на 5,9% до 195,3 млн т, а также снижение погрузки стройматериалов на 13,6% до 67,7 млн т. «Ведомости» направили запрос в РЖД.