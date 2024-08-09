Перевалка угля в Тамани в июле оказалась вдвое ниже плана

Перевалка угля через крупнейший угольный терминал на юге страны в порту Тамань, принадлежащий ОТЭКО Мишеля Литвака, в июле составила 1,4 млн т, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это вдвое ниже максимально согласованных ранее с угольными компаниями объемов в 3 млн т в месяц.