Перевалка угля в Тамани в июле оказалась вдвое ниже плана

Перевалка угля в Тамани в июле оказалась вдвое ниже планаНаращивать отгрузку мешает высокий сезон на железной дороге и низкая рентабельность экспорта
Перевалка угля через крупнейший угольный терминал на юге страны в порту Тамань, принадлежащий ОТЭКО Мишеля Литвака, в июле составила 1,4 млн т, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это вдвое ниже максимально согласованных ранее с угольными компаниями объемов в 3 млн т в месяц.
В июне через терминал в Тамани также было отгружено около 1,4 млн т угля.
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