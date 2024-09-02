Новак сообщил о выходе России на исполнение обязательств по сделке ОПЕК+
Россия по итогам августа вышла на исполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.
«Должны были исполнить. По крайней мере, такие данные были на конец месяца», – заявил он.
Девять участников ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти в 2023 г. для поддержания баланса на рынке. Первой в марте снизила добычу на 500 000 барр./сутки Россия, затем с 1 мая к ней присоединилось еще восемь стран объединения.
Общий разрешенный уровень добычи нефти всех стран ОПЕК+ на 2024 г. составляет около 39,4 млн барр. в сутки (б/с). Но отдельные страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, взяли на себя обязательство в первом полугодии добровольно снизить производство нефти еще на 2,2 млн б/с.
В начале июня из коммюнике по итогам заседания министерского комитета альянса стало известно о продлении действующих квот по добыче нефти для стран – участниц соглашения до конца 2025 г. Разрешенный уровень добычи нефти для Саудовской Аравии и России на следующий год не изменился по сравнению с 2024 г. и составил 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 000 б/с до 3,519 млн б/с.