Новак сообщил о выходе России на исполнение обязательств по сделке ОПЕК+

В начале июня из коммюнике по итогам заседания министерского комитета альянса стало известно о продлении действующих квот по добыче нефти для стран – участниц соглашения до конца 2025 г. Разрешенный уровень добычи нефти для Саудовской Аравии и России на следующий год не изменился по сравнению с 2024 г. и составил 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 000 б/с до 3,519 млн б/с.