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Новак сообщил о выходе России на исполнение обязательств по сделке ОПЕК+

Ведомости

Россия по итогам августа вышла на исполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Должны были исполнить. По крайней мере, такие данные были на конец месяца», – заявил он.

Девять участников ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти в 2023 г. для поддержания баланса на рынке. Первой в марте снизила добычу на 500 000 барр./сутки Россия, затем с 1 мая к ней присоединилось еще восемь стран объединения.

Общий разрешенный уровень добычи нефти всех стран ОПЕК+ на 2024 г. составляет около 39,4 млн барр. в сутки (б/с). Но отдельные страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, взяли на себя обязательство в первом полугодии добровольно снизить производство нефти еще на 2,2 млн б/с.

В начале июня из коммюнике по итогам заседания министерского комитета альянса стало известно о продлении действующих квот по добыче нефти для стран – участниц соглашения до конца 2025 г. Разрешенный уровень добычи нефти для Саудовской Аравии и России на следующий год не изменился по сравнению с 2024 г. и составил 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 000 б/с до 3,519 млн б/с.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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