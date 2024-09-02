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Кабмин одобрил проект соглашения с Монголией о реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

Ведомости

Правительство России одобрило проект соглашения с Монголией о разработке проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с монгольской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение», – говорится в распоряжении.

Компетентными органами, ответственными за реконструкцию ТЭЦ, назначены Минэнерго России и Монголии. В качестве уполномоченной организации по разработке базового проекта с российской стороны выступает ООО «Интер РАО», а с монгольской стороны – АО «ТЭЦ-3».

Соглашение вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам уведомления о том, что стороны выполнили необходимые для этого внутригосударственные процедуры. Действие соглашения закончится после того, как подрядчик завершит реконструкцию ТЭЦ-3.

2 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. 3 сентября стороны планируют провести переговоры. На них будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества стран, включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику, транспорт, международное и региональное сотрудничество и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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