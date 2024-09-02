Кабмин одобрил проект соглашения с Монголией о реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе
Правительство России одобрило проект соглашения с Монголией о разработке проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с монгольской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение», – говорится в распоряжении.
Компетентными органами, ответственными за реконструкцию ТЭЦ, назначены Минэнерго России и Монголии. В качестве уполномоченной организации по разработке базового проекта с российской стороны выступает ООО «Интер РАО», а с монгольской стороны – АО «ТЭЦ-3».
Соглашение вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам уведомления о том, что стороны выполнили необходимые для этого внутригосударственные процедуры. Действие соглашения закончится после того, как подрядчик завершит реконструкцию ТЭЦ-3.
2 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. 3 сентября стороны планируют провести переговоры. На них будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества стран, включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику, транспорт, международное и региональное сотрудничество и др.