Reuters: бойкот Coke и Pepsi подстегнул спрос на напитки мусульманских стран

В Египте, по данным Reuters, продажи Coca-Cola в текущем году снизились, а местный бренд V7 экспортировал в три раза больше бутылок, чем в прошлом году. В Бангладеш бойкот привел к тому, что американский производитель решил отменить свою рекламную кампанию, а быстрый рост Pepsi «сошел на нет» после начала боевых действий на всем Ближнем Востоке, говорится в материале.