Reuters: бойкот Coke и Pepsi подстегнул спрос на напитки мусульманских стран
Объявленный из-за событий в секторе Газа бойкот брендам Coca-Cola и Pepsi привел в мусульманских странах к всплеску спроса на местные газированные напитки, а американские производители сталкиваются с падением продаж, но не отказываются от инвестиций, пишет Reuters.
Производитель газировки Coca-Cola и ее главный конкурент PepsiCo потратили в течение десятилетий «сотни миллионов долларов» для продаж своих напитков в мусульманских странах, в том числе Египте и Пакистане, пишет агентство. Сейчас обе компании испытывают проблемы из-за бойкота брендов в знак протеста против поддержки ими военной кампании Израиля в секторе Газа.
В Египте, по данным Reuters, продажи Coca-Cola в текущем году снизились, а местный бренд V7 экспортировал в три раза больше бутылок, чем в прошлом году. В Бангладеш бойкот привел к тому, что американский производитель решил отменить свою рекламную кампанию, а быстрый рост Pepsi «сошел на нет» после начала боевых действий на всем Ближнем Востоке, говорится в материале.
По данным Nielsen, оба бренда столкнулись с падением продаж на 7% в первой половине года по всему региону. О популярности местных брендов свидетельствуют и данные сервиса доставки в Пакистане Krave Mart. Там местные конкуренты колы – такие как Cola Next и Pakola – нарастили долю до 12% в категории безалкогольных напитков, сообщили Reuters в компании. До бойкота показатель был ближе к 2,5%.
Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта еще 11 июля говорил Reuters, что некоторые потребители решают сделать другой выбор из-за «политического восприятия», и бойкоты, по его словам, оказывают влияние на конкретные регионы. Он заявил, что компания справится с такой ситуацией «со временем», и сейчас она не имеет значения для выручки и чистой прибыли.
Согласно отчетам о доходах компаний по итогам 2023 г., общий доход PepsiCo от ее подразделения в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии составил $6 млрд, выручка Coca-Cola в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки достигла $8 млрд. По данным Reuters, несмотря на бойкот Coke в апреле инвестировала еще $22 млн в модернизации производства в Пакистане, а PepsiCo в этой же стране недавно выпустила бренд под названием Teem soda.