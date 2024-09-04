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Reuters: бойкот Coke и Pepsi подстегнул спрос на напитки мусульманских стран

Ведомости

Объявленный из-за событий в секторе Газа бойкот брендам Coca-Cola и Pepsi привел в мусульманских странах к всплеску спроса на местные газированные напитки, а американские производители сталкиваются с падением продаж, но не отказываются от инвестиций, пишет Reuters.  

Производитель газировки Coca-Cola и ее главный конкурент PepsiCo потратили в течение десятилетий «сотни миллионов долларов» для продаж своих напитков в мусульманских странах, в том числе Египте и Пакистане, пишет агентство. Сейчас обе компании испытывают проблемы из-за бойкота брендов в знак протеста против поддержки ими военной кампании Израиля в секторе Газа.

В Египте, по данным Reuters, продажи Coca-Cola в текущем году снизились, а местный бренд V7 экспортировал в три раза больше бутылок, чем в прошлом году. В Бангладеш бойкот привел к тому, что американский производитель решил отменить свою рекламную кампанию, а быстрый рост Pepsi «сошел на нет» после начала боевых действий на всем Ближнем Востоке, говорится в материале. 

По данным Nielsen, оба бренда столкнулись с падением продаж на 7% в первой половине года по всему региону. О популярности местных брендов свидетельствуют и данные сервиса доставки в Пакистане Krave Mart. Там местные конкуренты колы – такие как Cola Next и Pakola – нарастили долю до 12% в категории безалкогольных напитков, сообщили Reuters в компании. До бойкота показатель был ближе к 2,5%.

Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта еще 11 июля говорил Reuters, что некоторые потребители решают сделать другой выбор из-за «политического восприятия», и бойкоты, по его словам, оказывают влияние на конкретные регионы. Он заявил, что компания справится с такой ситуацией «со временем», и сейчас она не имеет значения для выручки и чистой прибыли. 

Согласно отчетам о доходах компаний по итогам 2023 г., общий доход PepsiCo от ее подразделения в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии составил $6 млрд, выручка Coca-Cola в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки достигла $8 млрд. По данным Reuters, несмотря на бойкот Coke в апреле инвестировала еще $22 млн в модернизации производства в Пакистане, а PepsiCo в этой же стране недавно выпустила бренд под названием Teem soda.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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