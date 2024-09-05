«Норникель» объединил две производственные площадки в Заполярный дивизион

В этот же день минфин США опубликовал новый перечень санкций, в который, в том числе, попали структуры «Норникеля» ГРК «Быстринское» (Быстринский ГОК) и Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина. В декабре 2022 г. США одобрили персональные санкции против президента и крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина, а в июне того же года бизнесмен был включен в санкционный список Великобритании.