«Норникель» объединил две производственные площадки в Заполярный дивизион
«Норникель» объединяет Норильский и Кольский дивизионы в Заполярный дивизион, его возглавит Александр Попов в должности старшего вице-президента – операционного директора. Об этом сообщается на сайте компании.
Заместителем Попова в объединенном дивизионе станет Александр Леонов, который также продолжит руководить Кольской ГМК.
Главой Забайкальского дивизиона станет Михаил Сальков. Энергетическим дивизионом продолжит управлять Евгений Федоров, а Сбытовым – Антон Берлин. Первым вице-президентом – руководителем блока по взаимодействию с органами власти станет Николай Уткин, который прежде работал старшим вице-президентом – руководителем Норильского дивизиона.
Первым вице-президентом – финансовым директором назначен Сергей Малышев, а вице-президент по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев будет курировать функцию устойчивого развития в компании.
Ожидается, что изменения в модели управления компанией приведут к росту операционной эффективности.
«Такой шаг продиктован рядом серьезных внешних вызовов. Среди них: падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам, рост стоимости и снижение доступности оборудования и технологий, затруднение с международными платежами, дефицит кадров и многое другое», – отметили в «Норникеле».
23 августа «Норникель» опубликовал консолидированные финансовые результаты, согласно которым чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2024 г. снизилась до $829 млн по МФСО – на 23% относительно $1,07 млрд за аналогичный период 2023 г. Рентабельность EBITDA компании упала с 47 до 42%, а выручка «Норникеля» сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснялось падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море.
В этот же день минфин США опубликовал новый перечень санкций, в который, в том числе, попали структуры «Норникеля» ГРК «Быстринское» (Быстринский ГОК) и Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина. В декабре 2022 г. США одобрили персональные санкции против президента и крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина, а в июне того же года бизнесмен был включен в санкционный список Великобритании.