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«Норникель» объединил две производственные площадки в Заполярный дивизион

Ведомости

«Норникель» объединяет Норильский и Кольский дивизионы в Заполярный дивизион, его возглавит Александр Попов в должности старшего вице-президента – операционного директора. Об этом сообщается на сайте компании.

Заместителем Попова в объединенном дивизионе станет Александр Леонов, который также продолжит руководить Кольской ГМК.

Главой Забайкальского дивизиона станет Михаил Сальков. Энергетическим дивизионом продолжит управлять Евгений Федоров, а Сбытовым – Антон Берлин. Первым вице-президентом – руководителем блока по взаимодействию с органами власти станет Николай Уткин, который прежде работал старшим вице-президентом – руководителем Норильского дивизиона.

Первым вице-президентом – финансовым директором назначен Сергей Малышев, а вице-президент по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев будет курировать функцию устойчивого развития в компании.

Ожидается, что изменения в модели управления компанией приведут к росту операционной эффективности.

«Такой шаг продиктован рядом серьезных внешних вызовов. Среди них: падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам, рост стоимости и снижение доступности оборудования и технологий, затруднение с международными платежами, дефицит кадров и многое другое», – отметили в «Норникеле».

23 августа «Норникель» опубликовал консолидированные финансовые результаты, согласно которым чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2024 г. снизилась до $829 млн по МФСО – на 23% относительно $1,07 млрд за аналогичный период 2023 г. Рентабельность EBITDA компании упала с 47 до 42%, а выручка «Норникеля» сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснялось падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море.

В этот же день минфин США опубликовал новый перечень санкций, в который, в том числе, попали структуры «Норникеля» ГРК «Быстринское» (Быстринский ГОК) и Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина. В декабре 2022 г. США одобрили персональные санкции против президента и крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина, а в июне того же года бизнесмен был включен в санкционный список Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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