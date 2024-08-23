Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Чистая прибыль «Норникеля» за первое полугодие снизилась на 23%

Ведомости

Чистая прибыль «Норникеля» по итогам первого полугодия 2024 г. составила $829 млн по МФСО, снизившись на 23% относительно $1,07 млрд за аналогичный период 2023 г., следует из сообщения компании.

Рентабельность EBITDA компании опустилась с 47 до 42%. Согласно отчетности, выручка «Норникеля» сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснили падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море. Объем капитальных вложений снизился на 34% до $1 млрд за счет снижения курса рубля, оптимизации расчетов с подрядчиками, а также повышения эффективности при реализации инвестиционных проектов.

В компании заявили, что свободный денежный поток упал на 61% до $525 млн, при этом денежный поток, скорректированный на выплату процентов по долговым инструментам и лизингу, составил отрицательные $159 млн.

«Вместе с тем благодаря завершению ремонта печи на Надеждинском металлургическом заводе в максимально сжатые сроки мы движемся с опережением нашего производственного графика на текущий год. Программа операционной эффективности также приносит свои плоды: в отчетном периоде мы сократили денежную себестоимость на 9%, несмотря на значительное ускорение инфляции в России», – заявил президент компании Владимир Потанин.

После публикации финансовой отчетности по МСФО котировки акций «Норникеля» на торгах Мосбиржи опускались на 6% до 111,76 руб. за бумагу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных