Чистая прибыль «Норникеля» за первое полугодие снизилась на 23%
Чистая прибыль «Норникеля» по итогам первого полугодия 2024 г. составила $829 млн по МФСО, снизившись на 23% относительно $1,07 млрд за аналогичный период 2023 г., следует из сообщения компании.
Рентабельность EBITDA компании опустилась с 47 до 42%. Согласно отчетности, выручка «Норникеля» сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснили падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море. Объем капитальных вложений снизился на 34% до $1 млрд за счет снижения курса рубля, оптимизации расчетов с подрядчиками, а также повышения эффективности при реализации инвестиционных проектов.
В компании заявили, что свободный денежный поток упал на 61% до $525 млн, при этом денежный поток, скорректированный на выплату процентов по долговым инструментам и лизингу, составил отрицательные $159 млн.
«Вместе с тем благодаря завершению ремонта печи на Надеждинском металлургическом заводе в максимально сжатые сроки мы движемся с опережением нашего производственного графика на текущий год. Программа операционной эффективности также приносит свои плоды: в отчетном периоде мы сократили денежную себестоимость на 9%, несмотря на значительное ускорение инфляции в России», – заявил президент компании Владимир Потанин.
После публикации финансовой отчетности по МСФО котировки акций «Норникеля» на торгах Мосбиржи опускались на 6% до 111,76 руб. за бумагу.