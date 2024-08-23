Чистая прибыль «Норникеля» за первое полугодие снизилась на 23%

Рентабельность EBITDA компании опустилась с 47 до 42%. Согласно отчетности, выручка «Норникеля» сократилась на 22%, с $7,16 млрд до $5,61 млрд. Снижение объяснили падением цен на никель, палладий и родий, а также сокращением продаж, вызванным ограничением судоходства в Красном море. Объем капитальных вложений снизился на 34% до $1 млрд за счет снижения курса рубля, оптимизации расчетов с подрядчиками, а также повышения эффективности при реализации инвестиционных проектов.