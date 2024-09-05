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На Запорожской АЭС ввели в работу линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

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На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», следует из сообщения в Telegram-канале станции.

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная-1". Напомним: 2 сентября линия "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики», – говорится в сообщении.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

Российские власти регулярно сообщают об атаках по районам ЗАЭС и города-спутника станции Энергодара. 4 сентября Минобороны России по результатам визита на АЭС директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси сообщило, что ВСУ 11 августа атаковали градирню ЗАЭС с помощью дронов с зажигательным веществом. 

В результате атаки в августе градирня станции выгорела изнутри. После пожара команда МАГАТЭ зафиксировала обгоревшие участки на внутреннем оборудовании, расположенном вблизи уровня распределения водяных форсунок. Сотрудники также заметили капли сгоревшего пластика и фрагменты разрушенного бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024 назвал атаки ВСУ по Курской и Запорожской АЭС «очень опасными терактами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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