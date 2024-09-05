На Запорожской АЭС ввели в работу линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», следует из сообщения в Telegram-канале станции.
«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная-1". Напомним: 2 сентября линия "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики», – говорится в сообщении.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.
Российские власти регулярно сообщают об атаках по районам ЗАЭС и города-спутника станции Энергодара. 4 сентября Минобороны России по результатам визита на АЭС директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси сообщило, что ВСУ 11 августа атаковали градирню ЗАЭС с помощью дронов с зажигательным веществом.
В результате атаки в августе градирня станции выгорела изнутри. После пожара команда МАГАТЭ зафиксировала обгоревшие участки на внутреннем оборудовании, расположенном вблизи уровня распределения водяных форсунок. Сотрудники также заметили капли сгоревшего пластика и фрагменты разрушенного бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024 назвал атаки ВСУ по Курской и Запорожской АЭС «очень опасными терактами».