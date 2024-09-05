Восемь стран ОПЕК+ согласились отложить увеличение добычи нефти с октября
Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман отложили на два месяца увеличение нефтедобычи, запланированное с октября 2024 г. Об этом сообщает пресс-служба ОПЕК+.
Восемь стран продлили дополнительные добровольные ограничения по добыче сырья на 2,2 млн барр./сутки до конца ноября 2024 г. Согласно представленному новому графику наращивания, ранее планировавшиеся объемы добычи смещаются на два месяца вперед, таким образом, теперь свернуть ограничения планируется в декабре 2025 г.
Также в организации напомнили, что страны, которые ранее допускали перепроизводство, подтвердили свои обязательства компенсировать ранее несокращенные объемы также к сентябрю 2025 г.
30 августа ОПЕК обсудила с главами правительств Ирака и Казахстана добычу нефти сверх квот. Согласно сообщению, визит генсека Хайтама аль-Гайса был обусловлен превышением квот на добычу нефти. Ранее в организации сообщали, что сверхдобыча Ирака за семь месяцев 2024 г. составила 1,44 млн барр./сутки, Казахстана – 699 000 барр./сутки. Согласно квоте, в сентябре Ирак дополнительно должен снизить нефтепроизводство на 95 000 барр./сутки, Казахстан – на 49 000 барр./сутки.