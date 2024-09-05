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Восемь стран ОПЕК+ согласились отложить увеличение добычи нефти с октября

Ведомости

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман отложили на два месяца увеличение нефтедобычи, запланированное с октября 2024 г. Об этом сообщает пресс-служба ОПЕК+.

Восемь стран продлили дополнительные добровольные ограничения по добыче сырья на 2,2 млн барр./сутки до конца ноября 2024 г. Согласно представленному новому графику наращивания, ранее планировавшиеся объемы добычи смещаются на два месяца вперед, таким образом, теперь свернуть ограничения планируется в декабре 2025 г.

Также в организации напомнили, что страны, которые ранее допускали перепроизводство, подтвердили свои обязательства компенсировать ранее несокращенные объемы также к сентябрю 2025 г.

30 августа ОПЕК обсудила с главами правительств Ирака и Казахстана добычу нефти сверх квот. Согласно сообщению, визит генсека Хайтама аль-Гайса был обусловлен превышением квот на добычу нефти. Ранее в организации сообщали, что сверхдобыча Ирака за семь месяцев 2024 г. составила 1,44 млн барр./сутки, Казахстана – 699 000 барр./сутки. Согласно квоте, в сентябре Ирак дополнительно должен снизить нефтепроизводство на 95 000 барр./сутки, Казахстан – на 49 000 барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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