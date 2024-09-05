Восемь стран ОПЕК+ согласились отложить увеличение добычи нефти с октября

30 августа ОПЕК обсудила с главами правительств Ирака и Казахстана добычу нефти сверх квот. Согласно сообщению, визит генсека Хайтама аль-Гайса был обусловлен превышением квот на добычу нефти. Ранее в организации сообщали, что сверхдобыча Ирака за семь месяцев 2024 г. составила 1,44 млн барр./сутки, Казахстана – 699 000 барр./сутки. Согласно квоте, в сентябре Ирак дополнительно должен снизить нефтепроизводство на 95 000 барр./сутки, Казахстан – на 49 000 барр./сутки.