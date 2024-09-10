Завод «Ларта гласс Раменское» оплатил штраф за монопольно высокую цену на стекло

В мае на сайте УФАС по Ростовской области сообщалось, что кассация поддержала решение службы оштрафовать «Ларта гласс Ростов» и «Ларта гласс Рязань» за использование доминирующего положения на рынке. Ведомство в результате собственной проверки пришло к выводу, что компании с января 2021 г. по июль 2022 г. увеличили цену на свою продукцию на 80–90% на фоне незначительного роста себестоимости. «Ларта гласс Ростов» и «Ларта гласс Рязань» были выданы предписания и назначены штрафы по 113,3 млн руб.