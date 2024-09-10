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Завод «Ларта гласс Раменское» оплатил штраф за монопольно высокую цену на стекло

Ведомости

Производитель листового стекла ООО «Ларта гласс Раменское» (ранее ООО «Пилкингтон гласс») заплатил в бюджет государства более 164,1 млн руб. штрафа, вынесенного за монопольно высокую цену на продукцию. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«Анализ службы показал, что цена на листовое стекло увеличивалась более быстрыми темпами при незначительном росте себестоимости, что подтвердило факт установления монопольно высокой цены», – говорится в сообщении ведомства.

В рамках административного производства компании был назначен штраф в размере свыше 164,1 млн руб. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления ФАС.

В мае на сайте УФАС по Ростовской области сообщалось, что кассация поддержала решение службы оштрафовать «Ларта гласс Ростов» и «Ларта гласс Рязань» за использование доминирующего положения на рынке. Ведомство в результате собственной проверки пришло к выводу, что компании с января 2021 г. по июль 2022 г. увеличили цену на свою продукцию на 80–90% на фоне незначительного роста себестоимости. «Ларта гласс Ростов» и «Ларта гласс Рязань» были выданы предписания и назначены штрафы по 113,3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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