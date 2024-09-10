Французский миллиардер купил украинскую Lifecell у сотового оператора Турции
Французский миллиардер Ксавье Ньель купил украинскую компанию Lifecell у крупнейшего сотового оператора Турции Turkcell, следует из сообщения последнего предприятия.
Турецкая компания передала свои активы консорциуму компаний, возглавляемых инвестхолдингом NJJ Holding. Lifecell является третьим по величине абонентской базы сотовым оператором Украины.
«Согласно объявлениям нашей компании от 29 декабря 2023 г. и других соответствующих дат, передача акций, а также всех прав и обязательств в Lifecell LLC, LLC Global Bilgi и LLC Ukrtower завершена. Наша компания больше не является акционером этих компаний», – говорится в сообщении Turkcell.
Окончательную сумму сделки определят позже. Турецкая компания уже получила от покупателей $524,3 млн. Номинальная цена акций Lifecell составляет 12,71 млрд гривен ($308,7 млн). Закрытие сделки также подтвердила входящая в консорциум покупателей компания Horizon Capital. Согласно ее сообщению, предполагается, что Lifecell и провайдер связи и ТВ «Датагруп-Volia» объединят в одну компанию.
В конце декабря прошлого года издание BloombergHT сообщало, что Turkcell продаст Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower. Тогда номинальная цена Lifecell оценивалась в 12,7 млрд гривен ($334 млн), Ukrtower – 1,96 млн гривен ($51,6 млн), а Global Bilgi – 47,2 млн гривен ($1,2 млн).