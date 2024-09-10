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Французский миллиардер купил украинскую Lifecell у сотового оператора Турции

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Французский миллиардер Ксавье Ньель купил украинскую компанию Lifecell у крупнейшего сотового оператора Турции Turkcell, следует из сообщения последнего предприятия.

Турецкая компания передала свои активы консорциуму компаний, возглавляемых инвестхолдингом NJJ Holding. Lifecell является третьим по величине абонентской базы сотовым оператором Украины.

«Согласно объявлениям нашей компании от 29 декабря 2023 г. и других соответствующих дат, передача акций, а также всех прав и обязательств в Lifecell LLC, LLC Global Bilgi и LLC Ukrtower завершена. Наша компания больше не является акционером этих компаний», – говорится в сообщении Turkcell.

Окончательную сумму сделки определят позже. Турецкая компания уже получила от покупателей $524,3 млн. Номинальная цена акций Lifecell составляет 12,71 млрд гривен ($308,7 млн). Закрытие сделки также подтвердила входящая в консорциум покупателей компания Horizon Capital. Согласно ее сообщению, предполагается, что Lifecell и провайдер связи и ТВ «Датагруп-Volia» объединят в одну компанию.

В конце декабря прошлого года издание BloombergHT сообщало, что Turkcell продаст Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower. Тогда номинальная цена Lifecell оценивалась в 12,7 млрд гривен ($334 млн), Ukrtower – 1,96 млн гривен ($51,6 млн), а Global Bilgi – 47,2 млн гривен ($1,2 млн). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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