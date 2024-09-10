Французский миллиардер купил украинскую Lifecell у сотового оператора Турции

«Согласно объявлениям нашей компании от 29 декабря 2023 г. и других соответствующих дат, передача акций, а также всех прав и обязательств в Lifecell LLC, LLC Global Bilgi и LLC Ukrtower завершена. Наша компания больше не является акционером этих компаний», – говорится в сообщении Turkcell.