Минэнерго и РЖД подготовили предложения по увеличению грузоперевозок

В частности, в Минэнерго поступило более 130 предложений, министерство «совместно с ОАО РЖД обобщило данные предложения и сформировало из них 48 мероприятий». Так, в тексте фигурирует «установление государственного ценового регулирования в отношении всех участников транспортно-логистической цепочки» для обеспечения конкурентоспособных условий доступа российской продукции на мировые рынки. Среди ключевых предложений также приведено нормативное закрепление понятия нерациональных перевозок – ограничить такие перевозки и поставить их в последнюю очередь на Восточном полигоне.