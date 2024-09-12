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Минэнерго и РЖД подготовили предложения по увеличению грузоперевозок

Ведомости

ОАО РЖД и Минэнерго собрали перечень из 48 мер, призванных нарастить грузоперевозки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сопроводительное письмо министерства.

В частности, в Минэнерго поступило более 130 предложений, министерство «совместно с ОАО РЖД обобщило данные предложения и сформировало из них 48 мероприятий». Так, в тексте фигурирует «установление государственного ценового регулирования в отношении всех участников транспортно-логистической цепочки» для обеспечения конкурентоспособных условий доступа российской продукции на мировые рынки. Среди ключевых предложений также приведено нормативное закрепление понятия нерациональных перевозок – ограничить такие перевозки и поставить их в последнюю очередь на Восточном полигоне.

Опрошенные изданием эксперты не одобряют идею установки ценового регулирования. Так, источники в отрасли заявляют, что за последние пять лет портовики РФ нарастили мощности более чем на 180 млн т, поддерживать такой уровень можно лишь в условиях гарантированной окупаемости.

8 сентября Минэнерго заявило об отсутствии рисков снижения производства бензина. 14 августа кабмин продлил ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключением стали поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попало топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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