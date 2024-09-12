Минэнерго и РЖД подготовили предложения по увеличению грузоперевозок
В частности, в Минэнерго поступило более 130 предложений, министерство «совместно с ОАО РЖД обобщило данные предложения и сформировало из них 48 мероприятий». Так, в тексте фигурирует «установление государственного ценового регулирования в отношении всех участников транспортно-логистической цепочки» для обеспечения конкурентоспособных условий доступа российской продукции на мировые рынки. Среди ключевых предложений также приведено нормативное закрепление понятия нерациональных перевозок – ограничить такие перевозки и поставить их в последнюю очередь на Восточном полигоне.
Опрошенные изданием эксперты не одобряют идею установки ценового регулирования. Так, источники в отрасли заявляют, что за последние пять лет портовики РФ нарастили мощности более чем на 180 млн т, поддерживать такой уровень можно лишь в условиях гарантированной окупаемости.
8 сентября Минэнерго заявило об отсутствии рисков снижения производства бензина. 14 августа кабмин продлил ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключением стали поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попало топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.