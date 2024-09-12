«Аэрофлот» отчитался о рекордном числе пассажиров за лето

11 сентября «Аэрофлот» сообщил, что за январь – август увеличил перевозки пассажиров до 37,2 млн, что на 19% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего за восемь месяцев этого года на внутренних линиях перевезено 28,8 млн пассажиров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. На международных линиях пассажиропоток составил 8,4 млн человек (+40,4%). Пассажирооборот увеличился на 24,3%, предельный пассажирооборот – на 21,1%.