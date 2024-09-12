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«Аэрофлот» отчитался о рекордном числе пассажиров за лето

Ведомости

Группа «Аэрофлот» с июня по август перевезла внутренними рейсами рекордные в новейшей истории 13,5 млн человек – на 12,6% больше, чем летом 2023 г. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

На собственных рейсах «Аэрофлота» путешествовали 6,8 млн пассажиров (на 16% больше аналогичного периода прошлого года). Общий летний пассажиропоток группы составил 17 млн человек, из них 80% – пассажиры, перемещавшиеся по России.

Рекордное количество пассажиров было перевезено через Санкт-Петербург (3,15 млн, что соответствует показателям 2023 г.), Сочи (1,9 млн, на 9% больше), Калининград (1,01 млн, на 22% больше), Минеральные Воды (583 000, рост на 5%). Самый большой прирост продемонстрировал Горно-Алтайск – через этот город «Аэрофлот» перевез 68 000 пассажиров, что на 32% больше, чем годом ранее.

11 сентября «Аэрофлот» сообщил, что за январь – август увеличил перевозки пассажиров до 37,2 млн, что на 19% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего за восемь месяцев этого года на внутренних линиях перевезено 28,8 млн пассажиров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. На международных линиях пассажиропоток составил 8,4 млн человек (+40,4%). Пассажирооборот увеличился на 24,3%, предельный пассажирооборот – на 21,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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