«Аэрофлот» отчитался о рекордном числе пассажиров за лето
На собственных рейсах «Аэрофлота» путешествовали 6,8 млн пассажиров (на 16% больше аналогичного периода прошлого года). Общий летний пассажиропоток группы составил 17 млн человек, из них 80% – пассажиры, перемещавшиеся по России.
Рекордное количество пассажиров было перевезено через Санкт-Петербург (3,15 млн, что соответствует показателям 2023 г.), Сочи (1,9 млн, на 9% больше), Калининград (1,01 млн, на 22% больше), Минеральные Воды (583 000, рост на 5%). Самый большой прирост продемонстрировал Горно-Алтайск – через этот город «Аэрофлот» перевез 68 000 пассажиров, что на 32% больше, чем годом ранее.
11 сентября «Аэрофлот» сообщил, что за январь – август увеличил перевозки пассажиров до 37,2 млн, что на 19% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего за восемь месяцев этого года на внутренних линиях перевезено 28,8 млн пассажиров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. На международных линиях пассажиропоток составил 8,4 млн человек (+40,4%). Пассажирооборот увеличился на 24,3%, предельный пассажирооборот – на 21,1%.