Группа «Аэрофлот» с начала года увеличила перевозки пассажиров на 19%

В сентябре генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в ходе проведения Восточного экономического форума заявил, что компания может вернуться к выплате дивидендов впервые с 2019 г., в частности, по итогам 2024 г. По его словам, окончательного решения по выплатам еще нет, поскольку компания будет опираться на финансовые результаты и план капвложений, который сейчас занимает удельный вес.