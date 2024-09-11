Группа «Аэрофлот» с начала года увеличила перевозки пассажиров на 19%
За январь – август группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров до 37,2 млн, что на 19% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.
В частности, по итогам августа группа увеличила перевозки пассажиров до 5,9 млн. Это на 13,4% больше по сравнению с августом 2023 г. При этом показатель у головной авиакомпании группы – «Аэрофлота» – в прошедшем месяце вырос до 3,2 млн пассажиров (+15,2%).
Всего за восемь месяцев этого года на внутренних линиях перевезено 28,8 млн пассажиров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. На международных линиях пассажиропоток составил 8,4 млн человек (+40,4%). Пассажирооборот увеличился на 24,3%, предельный пассажирооборот – на 21,1%.
Авиакомпания «Аэрофлот» с начала года увеличила перевозки на 23,7% до 20,4 млн человек. Пассажирооборот вырос на 28,9%.
30 июля 2024 г. «Аэрофлот» впервые за семь лет получил полугодовую прибыль по РСБУ по итогам первого полугодия. Чистая прибыль авиакомпании составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее.
В сентябре генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в ходе проведения Восточного экономического форума заявил, что компания может вернуться к выплате дивидендов впервые с 2019 г., в частности, по итогам 2024 г. По его словам, окончательного решения по выплатам еще нет, поскольку компания будет опираться на финансовые результаты и план капвложений, который сейчас занимает удельный вес.