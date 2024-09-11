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Группа «Аэрофлот» с начала года увеличила перевозки пассажиров на 19%

Ведомости

За январь – август группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров до 37,2 млн, что на 19% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, по итогам августа группа увеличила перевозки пассажиров до 5,9 млн. Это на 13,4% больше по сравнению с августом 2023 г. При этом показатель у головной авиакомпании группы –  «Аэрофлота» – в прошедшем месяце вырос до 3,2 млн пассажиров (+15,2%).

Всего за восемь месяцев этого года на внутренних линиях перевезено 28,8 млн пассажиров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. На международных линиях пассажиропоток составил 8,4 млн человек (+40,4%). Пассажирооборот увеличился на 24,3%, предельный пассажирооборот – на 21,1%.

Авиакомпания «Аэрофлот» с начала года увеличила перевозки на 23,7% до 20,4 млн человек. Пассажирооборот вырос на 28,9%.

30 июля 2024 г. «Аэрофлот» впервые за семь лет получил полугодовую прибыль по РСБУ по итогам первого полугодия. Чистая прибыль авиакомпании составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее. 

В сентябре генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в ходе проведения Восточного экономического форума заявил, что компания может вернуться к выплате дивидендов впервые с 2019 г., в частности, по итогам 2024 г. По его словам, окончательного решения по выплатам еще нет, поскольку компания будет опираться на финансовые результаты и план капвложений, который сейчас занимает удельный вес. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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