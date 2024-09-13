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РБК: Минэк ожидает более высоких цен на российский газ для Китая

Ведомости

Минэкономразвития ожидает более высоких цен на российский трубопроводный газ, экспортируемый в Китай, по сравнению с апрельским прогнозом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на макропрогноз ведомства и источники.

По прогнозам Минэка, в 2025 г. средняя цена на газ для КНР составит $261 за 1000 куб. м, что на $17 больше, чем предполагалось в апреле. В 2026 г. ведомство ожидает цену в $247,3 за 1000 куб. м, а в 2027 г. – $235,4 за 1000 куб. м (больше на $14 и $8 соответственно, чем в апрельском прогнозе).

Минэк предполагает, что в 2024 г. средняя цена экспортируемого газа в Китай составит $288 за 1000 куб. м (больше апрельского прогноза на $31).

С января по июль 2024 г. стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай достигла $4,69 млрд, увеличившись на 19% год к году. Физический объем энергоносителя Главное таможенное управление КНР не раскрывало. По данным ведомства, Россия занимает второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай. Лидером является Туркмения, которая с января по июль поставила в Китай газ на $5,67 млрд.

Россия поставляет газ в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» с 2019 г. Ожидается, что в 2024 г. РФ поставит в КНР 30 млрд куб. м газа, говорил вице-премьер России Александр Новак.

В конце июня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам собрания акционеров заявил, что в 2027 г. планируется запустить «дальневосточный» маршрут на 10 млрд куб. м газа в год. По его словам, с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай. Предполагается, что «Сила Сибири» выйдет на заданную экспортную производительность – 38 млрд куб. м газа в год – в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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