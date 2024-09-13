РБК: Минэк ожидает более высоких цен на российский газ для Китая

По прогнозам Минэка, в 2025 г. средняя цена на газ для КНР составит $261 за 1000 куб. м, что на $17 больше, чем предполагалось в апреле. В 2026 г. ведомство ожидает цену в $247,3 за 1000 куб. м, а в 2027 г. – $235,4 за 1000 куб. м (больше на $14 и $8 соответственно, чем в апрельском прогнозе).