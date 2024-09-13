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«Яндекс.Маркет» запустит платформу по оптовой доставке товаров из Китая в Россию

Ведомости

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» планирует запустить новый сервис для оптовых закупок товаров из Китая и в тестовом режиме запустил доставку в страну оптовых заказов из КНР. Об этом рассказал руководитель международных B2B-проектов компании Александр Пьянов на фестивале «E-com Сфера».

«Мы запускаем новый сервис для оптовых закупок от китайских поставщиков с полным пакетом услуг, начиная от финансовых сервисов, логистики внутри Китая, логистики по России и всеми необходимыми таможенными процедурами для ввоза и последующей продажи этого товара на территории нашей страны», – объявил Пьянов.

На площадке «Маркет для бизнеса» в маркетплейсе появился новый раздел, в котором представлены товары от поставщиков из Китая. Заказчики из России могут заказывать интересующие их товары и получать их в России с проверкой качества и документами, необходимыми для реализации. В настоящий момент в каталоге представлено порядка 20 млн различных позиций от примерно 40 000-45 000 различных китайских поставщиков.

10 сентября Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что товарооборот России и Китая за первые восемь месяцев 2024 г. увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $158,469 млрд.

Импорт из России в Китай вырос на 3,2% и составил $86,56 млрд. Китайский экспорт в Россию составил $71,91 млрд и увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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