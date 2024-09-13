«Яндекс.Маркет» запустит платформу по оптовой доставке товаров из Китая в Россию

На площадке «Маркет для бизнеса» в маркетплейсе появился новый раздел, в котором представлены товары от поставщиков из Китая. Заказчики из России могут заказывать интересующие их товары и получать их в России с проверкой качества и документами, необходимыми для реализации. В настоящий момент в каталоге представлено порядка 20 млн различных позиций от примерно 40 000-45 000 различных китайских поставщиков.