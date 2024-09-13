«Яндекс.Маркет» запустит платформу по оптовой доставке товаров из Китая в Россию
Маркетплейс «Яндекс.Маркет» планирует запустить новый сервис для оптовых закупок товаров из Китая и в тестовом режиме запустил доставку в страну оптовых заказов из КНР. Об этом рассказал руководитель международных B2B-проектов компании Александр Пьянов на фестивале «E-com Сфера».
«Мы запускаем новый сервис для оптовых закупок от китайских поставщиков с полным пакетом услуг, начиная от финансовых сервисов, логистики внутри Китая, логистики по России и всеми необходимыми таможенными процедурами для ввоза и последующей продажи этого товара на территории нашей страны», – объявил Пьянов.
На площадке «Маркет для бизнеса» в маркетплейсе появился новый раздел, в котором представлены товары от поставщиков из Китая. Заказчики из России могут заказывать интересующие их товары и получать их в России с проверкой качества и документами, необходимыми для реализации. В настоящий момент в каталоге представлено порядка 20 млн различных позиций от примерно 40 000-45 000 различных китайских поставщиков.
10 сентября Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что товарооборот России и Китая за первые восемь месяцев 2024 г. увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $158,469 млрд.
Импорт из России в Китай вырос на 3,2% и составил $86,56 млрд. Китайский экспорт в Россию составил $71,91 млрд и увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.