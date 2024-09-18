РФ и Белоруссия готовятся к обсуждению условий поставок газа после 2025 года

6 июня главы Минэнерго Белруссии и России парафировали планы мероприятий по формированию объединенных рынков электроэнергии и газа. Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики России Сергей Цивилев поставили визы под документами на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда сообщалось, что в части формирования объединенного рынка газа продолжится работа по согласованию принципов его функционирования, предусматривающих дальнейшее сближение условий хозяйствования в газовой сфере с 1 января 2026 г.