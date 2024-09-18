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РФ и Белоруссия готовятся к обсуждению условий поставок газа после 2025 года

Ведомости

Россия и Белоруссия приближаются к обсуждению условий поставки газа после 2025 г. Об этом сообщил в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF) министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко, пишет «Интерфакс».

«Мы уже подходим к консультациям по этому вопросу. Наша задача – за 2025 г. сформировать тарифную, ценовую политику на последующий период, период 2025 г. и позже», – заявил министр.

6 июня главы Минэнерго Белруссии и России парафировали планы мероприятий по формированию объединенных рынков электроэнергии и газа. Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики России Сергей Цивилев поставили визы под документами на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда сообщалось, что в части формирования объединенного рынка газа продолжится работа по согласованию принципов его функционирования, предусматривающих дальнейшее сближение условий хозяйствования в газовой сфере с 1 января 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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