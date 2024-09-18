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Участника спецоперации назначили замглавы департамента РЖД

Ведомости

Участника спецоперации, Героя России Владимира Сайбеля назначили заместителем начальника департамента социального развития РЖД, сообщается на сайте кадровой программы для военнослужащих «Время героев».

«Тематика достаточно серьезная: это специальные вопросы компании, взаимодействие со всеми органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка наших участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей, оказание всесторонней поддержки. Эти серьезные и масштабные вопросы будут за мной», – заявил Сайбель.

В рамках обучения на программе «Время героев» 83 ее участника работали с персональным наставниками и проходили стажировки в разных регионах России. Наставником Сайбеля стал генеральный директор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.

Владимир Сайбель родился в 1982 г. в Улан-Уде. Работал в разных должностях в структуре ОАО «РЖД» с 2008 по 2022 г. Окончил Новосибирский военный институт и Байкальский государственный университет экономики и права.

Программа «Время героев» была создана после поручения президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на переподготовку участников спецоперации на Украине. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты.

Первые участники были отобраны в мае 2024 г. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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