Участника спецоперации назначили замглавы департамента РЖД

Программа «Время героев» была создана после поручения президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на переподготовку участников спецоперации на Украине. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты.