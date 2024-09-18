Участника спецоперации назначили замглавы департамента РЖД
Участника спецоперации, Героя России Владимира Сайбеля назначили заместителем начальника департамента социального развития РЖД, сообщается на сайте кадровой программы для военнослужащих «Время героев».
«Тематика достаточно серьезная: это специальные вопросы компании, взаимодействие со всеми органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка наших участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей, оказание всесторонней поддержки. Эти серьезные и масштабные вопросы будут за мной», – заявил Сайбель.
В рамках обучения на программе «Время героев» 83 ее участника работали с персональным наставниками и проходили стажировки в разных регионах России. Наставником Сайбеля стал генеральный директор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.
Владимир Сайбель родился в 1982 г. в Улан-Уде. Работал в разных должностях в структуре ОАО «РЖД» с 2008 по 2022 г. Окончил Новосибирский военный институт и Байкальский государственный университет экономики и права.
Программа «Время героев» была создана после поручения президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на переподготовку участников спецоперации на Украине. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты.
Первые участники были отобраны в мае 2024 г. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».