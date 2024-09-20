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Россия в июле отправила в КНР рекордный объем СПГ за последние 12 месяцев

Ведомости

Россия в июле 2024 г. поставила в Китай 872 000 т СПГ, что является максимальным месячным объемом за последние 12 месяцев. РФ также увеличила поставки СПГ Китаю на 32,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Стоимость импорта увеличилась на 34,8%, достигнув $507 млн. Но за период с января по август наблюдалось снижение показателя примерно на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив $2,94 млрд. В физическом выражении поставки за восемь месяцев уменьшились на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2023 г., достигнув 5,04 млн т.

6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что окончательные договоренности по газопроводу «Сила Сибири – 2», который должен пройти в Китай через Монголию, пока не достигнуты. Песков подчеркнул, что «Сила Сибири – 2» относится к категории мегапроектов. Он очень сложный, а главное, это коммерческий проект, для реализации которого ведутся коммерческие переговоры.

Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в год. В октябре 2023 г. на пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность к 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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