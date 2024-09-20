Россия в июле отправила в КНР рекордный объем СПГ за последние 12 месяцев

Стоимость импорта увеличилась на 34,8%, достигнув $507 млн. Но за период с января по август наблюдалось снижение показателя примерно на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив $2,94 млрд. В физическом выражении поставки за восемь месяцев уменьшились на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2023 г., достигнув 5,04 млн т.