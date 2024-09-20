Россия в июле отправила в КНР рекордный объем СПГ за последние 12 месяцев
Россия в июле 2024 г. поставила в Китай 872 000 т СПГ, что является максимальным месячным объемом за последние 12 месяцев. РФ также увеличила поставки СПГ Китаю на 32,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
Стоимость импорта увеличилась на 34,8%, достигнув $507 млн. Но за период с января по август наблюдалось снижение показателя примерно на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив $2,94 млрд. В физическом выражении поставки за восемь месяцев уменьшились на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2023 г., достигнув 5,04 млн т.
6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что окончательные договоренности по газопроводу «Сила Сибири – 2», который должен пройти в Китай через Монголию, пока не достигнуты. Песков подчеркнул, что «Сила Сибири – 2» относится к категории мегапроектов. Он очень сложный, а главное, это коммерческий проект, для реализации которого ведутся коммерческие переговоры.
Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в год. В октябре 2023 г. на пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность к 2025 г.