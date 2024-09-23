Суд прекратил рассмотрение иска о банкротстве в отношении завода «Кристалл»Это произошло после погашения задолженности перед компанией «Агропродукт»
Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение иска о банкротстве в отношении водочного завода «Кристалл», следует из картотеки.
Производство по иску бывшего контрагента – компании ООО «Агропродукт» – было прекращено 4 сентября. Согласно материалам дела, это произошло после погашения задолженности АО «Московский завод "Кристалл"» перед «Агропродуктом».
В прошлом году московский «Кристалл» сократил производство на 54,9% год к году, до 145,6 декалитров (дал, равен 10 л). «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что компания пострадала после ухода из России в 2022 г. британского производителя крепкого алкоголя Diageo. На заводе разливались бренды Bell`s, White Horse и Black & White.
Завод был основан в 1901 г. 72,1% акций предприятия на конец прошлого года находилось у ООО «Диалог», которую, по данным данным «СПАРК-Интерфакса», контролирует Дмитрий Проценко.
РБК в 2014 г. связывал бенефициаров завода «Кристалл» с миллиардером Аркадием Ротенбергом. «Ведомости» со ссылкой на источники в январе 2020 г. писали, что полный тезка Проценко упоминался в материалах Тульского патронного завода как замруководителя правового департамента «ЭнПиВи инжиниринга», учредитель которого – кипрская Xfors Ltd., ранее принадлежавшая Игорю Ротенбергу (сын Аркадия Ротенберга).
При этом представитель Ротенберга говорил, что, по состоянию на январь 2020 г., Проценко отношения к «ЭнПиВи инжинирингу» не имеет.