Суд прекратил рассмотрение иска о банкротстве в отношении завода «Кристалл»

В прошлом году московский «Кристалл» сократил производство на 54,9% год к году, до 145,6 декалитров (дал, равен 10 л). «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что компания пострадала после ухода из России в 2022 г. британского производителя крепкого алкоголя Diageo. На заводе разливались бренды Bell`s, White Horse и Black & White.