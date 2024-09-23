Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Суд прекратил рассмотрение иска о банкротстве в отношении завода «Кристалл»

Это произошло после погашения задолженности перед компанией «Агропродукт»
Ведомости

Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение иска о банкротстве в отношении водочного завода «Кристалл», следует из картотеки.

Производство по иску бывшего контрагента – компании ООО «Агропродукт» – было прекращено 4 сентября. Согласно материалам дела, это произошло после погашения задолженности АО «Московский завод "Кристалл"» перед «Агропродуктом».

В прошлом году московский «Кристалл» сократил производство на 54,9% год к году, до 145,6 декалитров (дал, равен 10 л). «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что компания пострадала после ухода из России в 2022 г. британского производителя крепкого алкоголя Diageo. На заводе разливались бренды Bell`s, White Horse и Black & White.

Завод был основан в 1901 г. 72,1% акций предприятия на конец прошлого года находилось у ООО «Диалог», которую, по данным данным «СПАРК-Интерфакса», контролирует Дмитрий Проценко.

РБК в 2014 г. связывал бенефициаров завода «Кристалл» с миллиардером Аркадием Ротенбергом. «Ведомости» со ссылкой на источники в январе 2020 г. писали, что полный тезка Проценко упоминался в материалах Тульского патронного завода как замруководителя правового департамента «ЭнПиВи инжиниринга», учредитель которого – кипрская Xfors Ltd., ранее принадлежавшая Игорю Ротенбергу (сын Аркадия Ротенберга).

При этом представитель Ротенберга говорил, что, по состоянию на январь 2020 г., Проценко отношения к «ЭнПиВи инжинирингу» не имеет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных