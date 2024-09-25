Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» выросла до 37 млрд рублей
Сумма претензий Wildberries к компании «ВБ девелопмент» достигла 37 млрд руб., увеличившись на 10 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ.
В компании отметили, что текущая сумма незакрытых авансов, выплаченных Wildberries «ВБ девелопмент» для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, выросла до 37 млрд руб. – по авансам, выплаченным за август и начало сентября. Ранее компания сообщала о том, что «ВБ девелопмент» не выполнила обязательства по договорам на сумму 27 млрд.
«Взыскание ранее выплаченных авансов планируется в судебном порядке. При этом с добросовестными подрядчиками компания "РВБ" готова продолжать взаимодействие», – отметили в компании.
Юристы объединенной компании проинформировали «ВБ девелопмент» об отказе от договоров. Соглашения техзаказа начали заключать с новой дочерней структурой компании, которая выступит техническим заказчиком при возведении логоцентров.
Учредителем компании «ВБ девелопмент» является Владислав Бакальчук.
13 сентября РВБ сообщило о подготовке иска иск против «ВБ девелопмент» на сумму порядка 27 млрд руб. в связи с невыполнением обязательств более чем по 60 договорам. По словам гендиректор «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова, требование Wildberries связано с тем, что компания «якобы потратила их деньги». «Эти деньги не украдены, они лежат на площадках в виде труб и проч. Они поставили нам задачу отчитаться за все деньги, направленные на стройку. Хотя мы показывали все платежи, которые прошли в Wildberries напрямую на подрядчиков, и это были целевые платежи, касающиеся непосредственно строительства этих объектов», – заявлял он.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, заявляла основательница маркетплейса Татьяна Ким (Бакальчук). Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в БЦ «Романов двор» в центре Москвы. Ким (Бакальчук) обвинила в случившемся сооснователя площадки, своего супруга Бакальчука, который. По ее словам, он прибыл в офис с вооруженной охраной. Он утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с ним и его представителями запланировано не было.