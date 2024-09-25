Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» выросла до 37 млрд рублей

13 сентября РВБ сообщило о подготовке иска иск против «ВБ девелопмент» на сумму порядка 27 млрд руб. в связи с невыполнением обязательств более чем по 60 договорам. По словам гендиректор «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова, требование Wildberries связано с тем, что компания «якобы потратила их деньги». «Эти деньги не украдены, они лежат на площадках в виде труб и проч. Они поставили нам задачу отчитаться за все деньги, направленные на стройку. Хотя мы показывали все платежи, которые прошли в Wildberries напрямую на подрядчиков, и это были целевые платежи, касающиеся непосредственно строительства этих объектов», – заявлял он.