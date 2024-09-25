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Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» выросла до 37 млрд рублей

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Сумма претензий Wildberries к компании «ВБ девелопмент» достигла 37 млрд руб., увеличившись на 10 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ.

В компании отметили, что текущая сумма незакрытых авансов, выплаченных Wildberries «ВБ девелопмент» для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, выросла до 37 млрд руб. – по авансам, выплаченным за август и начало сентября. Ранее компания сообщала о том, что «ВБ девелопмент» не выполнила обязательства по договорам на сумму 27 млрд.

«Взыскание ранее выплаченных авансов планируется в судебном порядке. При этом с добросовестными подрядчиками компания "РВБ" готова продолжать взаимодействие», – отметили в компании. 

Юристы объединенной компании проинформировали «ВБ девелопмент» об отказе от договоров. Соглашения техзаказа начали заключать с новой дочерней структурой компании, которая выступит техническим заказчиком при возведении логоцентров.

Учредителем компании «ВБ девелопмент» является Владислав Бакальчук.

13 сентября РВБ сообщило о подготовке иска иск против «ВБ девелопмент» на сумму порядка 27 млрд руб. в связи с невыполнением обязательств более чем по 60 договорам. По словам гендиректор «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова, требование Wildberries связано с тем, что компания «якобы потратила их деньги». «Эти деньги не украдены, они лежат на площадках в виде труб и проч. Они поставили нам задачу отчитаться за все деньги, направленные на стройку. Хотя мы показывали все платежи, которые прошли в Wildberries напрямую на подрядчиков, и это были целевые платежи, касающиеся непосредственно строительства этих объектов», – заявлял он.

18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, заявляла основательница маркетплейса Татьяна Ким (Бакальчук). Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в БЦ «Романов двор» в центре Москвы. Ким (Бакальчук) обвинила в случившемся сооснователя площадки, своего супруга Бакальчука, который. По ее словам, он прибыл в офис с вооруженной охраной. Он утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с ним и его представителями запланировано не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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