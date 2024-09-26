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Власти Мали заявили о планах начать с РФ добычу лития

Ведомости

Мали планирует начать добывать и перерабатывать литий совместно с Россией. Об этом сообщил министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану в рамках Российской энергетической недели (РЭН).

«Мы обратились к РФ с вопросом разработки такого важного сырья как литий для того, чтобы установить стратегическое партнерство с РФ. Мы планируем сотрудничать РФ, начать добычу и переработку лития», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В течение 7-8 лет Мали хочет выйти на такой уровень переработки, при котором можно будет создавать электрические батареи.

В марте 2024 г. министр горнодобывающей промышленности, энергетики и водных ресурсов Мали Амаду Кейта заявил, что республика решила разработать «новую стратегию экономического развития вокруг лития». По его словам, она включает партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией. Речь идет о разведке, добыче лития и содействии в создании соответствующей промышленности. Тогда министр оценивал запасы лития в Африке до 26 млн т.

В июле 2023 г. президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером переходного периода Мали Ассими Гойтой обратил внимание на старт совместного проекта по добыче лития в регионе Сикасо. 75% в этом проекте принадлежит дочернему предприятию «Росатома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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