Власти Мали заявили о планах начать с РФ добычу лития

В марте 2024 г. министр горнодобывающей промышленности, энергетики и водных ресурсов Мали Амаду Кейта заявил, что республика решила разработать «новую стратегию экономического развития вокруг лития». По его словам, она включает партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией. Речь идет о разведке, добыче лития и содействии в создании соответствующей промышленности. Тогда министр оценивал запасы лития в Африке до 26 млн т.