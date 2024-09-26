Власти Мали заявили о планах начать с РФ добычу лития
Мали планирует начать добывать и перерабатывать литий совместно с Россией. Об этом сообщил министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану в рамках Российской энергетической недели (РЭН).
В течение 7-8 лет Мали хочет выйти на такой уровень переработки, при котором можно будет создавать электрические батареи.
В марте 2024 г. министр горнодобывающей промышленности, энергетики и водных ресурсов Мали Амаду Кейта заявил, что республика решила разработать «новую стратегию экономического развития вокруг лития». По его словам, она включает партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией. Речь идет о разведке, добыче лития и содействии в создании соответствующей промышленности. Тогда министр оценивал запасы лития в Африке до 26 млн т.
В июле 2023 г. президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером переходного периода Мали Ассими Гойтой обратил внимание на старт совместного проекта по добыче лития в регионе Сикасо. 75% в этом проекте принадлежит дочернему предприятию «Росатома».