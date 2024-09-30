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Новак: Россия сможет пережить любые цены на нефть

Ведомости

Россия способна пережить любое падение цен на нефть, поскольку экономика страны растет несмотря на санкции, а ее зависимость от углеводородов снижается. Об этом в интервью Al Arabiya News заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что в 2023 г. рост российской экономики превысил 3% и был выше среднемировых темпов, включая показатели Европы и США. В этом году за семь месяцев темпы роста экономики РФ составили уже 4,4%, отметил Новак.

«Мы переживем любые цены [на нефть]», – сказал вице-премьер.

13 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть до 31 декабря этого года. Документ вводит полный запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) писали, что добыча нефти странами соглашения ОПЕК+ в августе составила 34,56 млн барр./сутки, что на 850 000 барр./сутки превышает плановый уровень. Плановый объем добычи включает установленные для участников соглашения квоты, а также дополнительные добровольные обязательства по снижению добычи, которые взяли на себя отдельные страны, включая Россию и Саудовскую Аравию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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