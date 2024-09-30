Новак: Россия сможет пережить любые цены на нефть

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) писали, что добыча нефти странами соглашения ОПЕК+ в августе составила 34,56 млн барр./сутки, что на 850 000 барр./сутки превышает плановый уровень. Плановый объем добычи включает установленные для участников соглашения квоты, а также дополнительные добровольные обязательства по снижению добычи, которые взяли на себя отдельные страны, включая Россию и Саудовскую Аравию.