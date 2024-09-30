Новак: Россия сможет пережить любые цены на нефть
Россия способна пережить любое падение цен на нефть, поскольку экономика страны растет несмотря на санкции, а ее зависимость от углеводородов снижается. Об этом в интервью Al Arabiya News заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он напомнил, что в 2023 г. рост российской экономики превысил 3% и был выше среднемировых темпов, включая показатели Европы и США. В этом году за семь месяцев темпы роста экономики РФ составили уже 4,4%, отметил Новак.
«Мы переживем любые цены [на нефть]», – сказал вице-премьер.
13 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть до 31 декабря этого года. Документ вводит полный запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.
В сентябре «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) писали, что добыча нефти странами соглашения ОПЕК+ в августе составила 34,56 млн барр./сутки, что на 850 000 барр./сутки превышает плановый уровень. Плановый объем добычи включает установленные для участников соглашения квоты, а также дополнительные добровольные обязательства по снижению добычи, которые взяли на себя отдельные страны, включая Россию и Саудовскую Аравию.