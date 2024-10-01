Татьяна Ким: реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена
Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук). Предприниматель опубликовала видеообращение к сотрудникам компании и другим подписчикам в своем Telegram-канале.
«Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам», – сказала Ким.
По словам основательницы маркетплейса, еще год назад она понимала, что компании требуется серьезная перестройка структуры: «она должна оставаться гибкой, и в то же время стать более четкой, более структурированной и более правильной». Объединенная компания активно готовится к «высокому сезону» и внедряет множество новых проектов, отметила она.
Ким также добавила, что защищенность сотрудников и их будущее является для нее основным приоритетом, и заявила, что является гарантом их безопасности. Она выразила надежду, что правоохранительные органы разберутся «с этим беспределом, который случился в центре Москвы».
Wildberries объявил об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы в июне 2024 г. В следующем месяце компании зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». Супруг Татьяны Ким Владислав Бакальчук заявил, что активы маркетплейса «путем юридических махинаций» якобы были неправомерно переведены в Russ Outdoor. Татьяна пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве, при стрельбе погибли двое охранников. Ким обвинила в произошедшем Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Сооснователь маркетплейса утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее.