Reuters: Apple может перевести производство комплектующих iPhone в Китай

В сентябре 2023 г. газета Business Standard со ссылкой на отчет The Economic Times писала, что Apple обошла корейский Samsung по объему экспорта смартфонов из Индии. Доля американской корпорации во II квартале 2023 г. достигла 49%, в то время как доля Samsung – 45%. В сентябре тайваньская корпорация Foxconn приступила к сборке новых iPhone 15 в индийском штате Тамилнад.