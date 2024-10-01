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Reuters: Apple может перевести производство комплектующих iPhone в Китай

Ведомости

Американская корпорация Apple может перевести производство комплектующих для iPhone в Китай после пожара на заводе Tata Electronics Private Limited на юге Индии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Пожар привел к приостановке производства на неопределенный срок. Это вынуждает Apple создать сборочные линии по выпуску комплектующих для телефонов в Китае или в другой стране, пишет агентство.

Пожар на предприятии произошел 28 сентября. В результате пострадали по меньшей мере 10 человек. Здание сильно выгорело изнутри и снаружи.

В сентябре 2023 г. газета Business Standard со ссылкой на отчет The Economic Times писала, что Apple обошла корейский Samsung по объему экспорта смартфонов из Индии. Доля американской корпорации во II квартале 2023 г. достигла 49%, в то время как доля Samsung – 45%. В сентябре тайваньская корпорация Foxconn приступила к сборке новых iPhone 15 в индийском штате Тамилнад.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в начале декабря писала, что Apple в течение ближайших лет планирует производить в Индии порядка 50 млн смартфонов iPhone.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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