Reuters: Apple может перевести производство комплектующих iPhone в Китай
Американская корпорация Apple может перевести производство комплектующих для iPhone в Китай после пожара на заводе Tata Electronics Private Limited на юге Индии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Пожар привел к приостановке производства на неопределенный срок. Это вынуждает Apple создать сборочные линии по выпуску комплектующих для телефонов в Китае или в другой стране, пишет агентство.
Пожар на предприятии произошел 28 сентября. В результате пострадали по меньшей мере 10 человек. Здание сильно выгорело изнутри и снаружи.
В сентябре 2023 г. газета Business Standard со ссылкой на отчет The Economic Times писала, что Apple обошла корейский Samsung по объему экспорта смартфонов из Индии. Доля американской корпорации во II квартале 2023 г. достигла 49%, в то время как доля Samsung – 45%. В сентябре тайваньская корпорация Foxconn приступила к сборке новых iPhone 15 в индийском штате Тамилнад.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники в начале декабря писала, что Apple в течение ближайших лет планирует производить в Индии порядка 50 млн смартфонов iPhone.