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Корпорация Rio Tinto ведет переговоры о покупке литиевой Arcadium

Ведомости

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto подтвердила ведение переговоров по приобретению американо-австралийского производителя лития Arcadium. Об этом сообщает пресс-служба австралийской корпорации.

О ведении переговоров Reuters сообщало еще 4 октября, однако информация не была официально подтверждена. По информации агентства, Rio Tinto намерена выкупить Arcadium до восстановления цен на литий. Как отмечает пресс-служба австралийской корпорации, Rio Tinto на намерена раскрывать других подробностей сделки, ссылаясь на то, что окончательное решение еще не принято. На фоне официального сообщения о переговорах акции Arcadium на торгах в Сиднее подорожали на 45,7%, Rio Tinto – подешевели на 2%. По мнению опрошенных Reuters экспертов, в случае слияния Rio Tinto сможет выйти к показателю в добычу и производство 10% мирового годового оборота лития к 2030 г.

10 августа в сербской столице Белграде прошли акции протеста против решения правительства о восстановлении лицензии Rio Tinto. По мнению активистов, экологические издержки от добычи лития превысят потенциальные экономические выгоды от реализации проекта. При этом, по данным министерства финансов, добыча сырья вместе с местным производством аккумуляторов может ежегодно давать сербской экономике до 12 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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