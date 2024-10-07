Корпорация Rio Tinto ведет переговоры о покупке литиевой Arcadium
Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto подтвердила ведение переговоров по приобретению американо-австралийского производителя лития Arcadium. Об этом сообщает пресс-служба австралийской корпорации.
О ведении переговоров Reuters сообщало еще 4 октября, однако информация не была официально подтверждена. По информации агентства, Rio Tinto намерена выкупить Arcadium до восстановления цен на литий. Как отмечает пресс-служба австралийской корпорации, Rio Tinto на намерена раскрывать других подробностей сделки, ссылаясь на то, что окончательное решение еще не принято. На фоне официального сообщения о переговорах акции Arcadium на торгах в Сиднее подорожали на 45,7%, Rio Tinto – подешевели на 2%. По мнению опрошенных Reuters экспертов, в случае слияния Rio Tinto сможет выйти к показателю в добычу и производство 10% мирового годового оборота лития к 2030 г.
10 августа в сербской столице Белграде прошли акции протеста против решения правительства о восстановлении лицензии Rio Tinto. По мнению активистов, экологические издержки от добычи лития превысят потенциальные экономические выгоды от реализации проекта. При этом, по данным министерства финансов, добыча сырья вместе с местным производством аккумуляторов может ежегодно давать сербской экономике до 12 млрд евро.