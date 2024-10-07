ФАС предложила заключать соглашения о стабилизации цен на любые товары
Федеральная антимонопольная служба предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары. Проект изменений в постановление правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Соглашения о стабилизации цен можно будет заключать не только по социально значимым продуктам, но по любым продовольственным и непродовольственным товарам», – говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом порядок определения необходимости подписания таких соглашений и позиции товаров, по которым будет заключаться соглашение, не изменятся. Также добровольным останется участие бизнеса в таких инициативах.
В описании проекта отмечается, что временные полномочия по заключению соглашений о стабилизации цен на любые товары уже есть у ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Исключением являются товары, цены на которые подлежат государственному регулированию. Решение о целесообразности таких соглашений, а также о включаемых в них товарах каждый регион принимает самостоятельно.
ФАС считает, что такой порядок следует распространить на все регионы. Общественное обсуждение проекта пойдет с 7 по 21 октября. Документ разработан в соответствии с сентябрьским поручением вице-премьера Александра Новака.
В конце сентября «Известия» сообщили, что ФАС разработала проект постановления правительства, который предполагает отмену вознаграждения для торговых сетей от поставщиков за реализацию определенного количества куриных яиц. Сейчас оно составляет до 5% от стоимости приобретенной продукции. Для этого яйца первой и второй категорий хотят включить в перечень социально значимых продовольственных товаров. Инициативу поддержали в Минэкономразвития и Минсельхозе.