ФАС предложила заключать соглашения о стабилизации цен на любые товары

В описании проекта отмечается, что временные полномочия по заключению соглашений о стабилизации цен на любые товары уже есть у ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Исключением являются товары, цены на которые подлежат государственному регулированию. Решение о целесообразности таких соглашений, а также о включаемых в них товарах каждый регион принимает самостоятельно.