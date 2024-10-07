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ФАС предложила заключать соглашения о стабилизации цен на любые товары

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары. Проект изменений в постановление правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Соглашения о стабилизации цен можно будет заключать не только по социально значимым продуктам, но по любым продовольственным и непродовольственным товарам», – говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом порядок определения необходимости подписания таких соглашений и позиции товаров, по которым будет заключаться соглашение, не изменятся. Также добровольным останется участие бизнеса в таких инициативах.

В описании проекта отмечается, что временные полномочия по заключению соглашений о стабилизации цен на любые товары уже есть у ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Исключением являются товары, цены на которые подлежат государственному регулированию. Решение о целесообразности таких соглашений, а также о включаемых в них товарах каждый регион принимает самостоятельно.

ФАС считает, что такой порядок следует распространить на все регионы. Общественное обсуждение проекта пойдет с 7 по 21 октября. Документ разработан в соответствии с сентябрьским поручением вице-премьера Александра Новака.

В конце сентября «Известия» сообщили, что ФАС разработала проект постановления правительства, который предполагает отмену вознаграждения для торговых сетей от поставщиков за реализацию определенного количества куриных яиц. Сейчас оно составляет до 5% от стоимости приобретенной продукции. Для этого яйца первой и второй категорий хотят включить в перечень социально значимых продовольственных товаров. Инициативу поддержали в Минэкономразвития и Минсельхозе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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