«Плеер.ру» возобновит работу в качестве маркетплейса
Онлайн-магазин электроники «Плеер.ру» намерен переформатироваться в маркетплейс, именно в таком формате он возобновит работу, говорится в сообщении на сайте компании.
«По техническим причинам нам пришлось приостановить работу магазина и отдела клиентской поддержки. Мы прикладываем все усилия, чтобы компания, как можно скорее возобновила свою работу, но уже в новом формате маркетплейса», – говорится в сообщении.
По словам основателя магазина Алексея Конышева, это произойдет в ноябре. Тогда планируется запустить приложение в App Store и Google Play, подключив к партнерской программе все магазины электроники в РФ, рассказал он «Коммерсанту».
«Плеер.ру» перестал работать 24 сентября по «техническим причинам». Конышев пояснил, что причиной этого стала сорвавшаяся сделка по продаже магазина, средства от которой должны были пойти на погашение долгов перед поставщиком электроники. Прямая продажа электроники магазина «Плеер.ру» прекратилась «из-за отсутствия закупочных средств на товары».
Причину закрытия магазина «Плеер.ру» также связывают с возможными претензиями в обналичивании денежных средств. В 2018 г. магазин уже приостанавливал деятельность из-за обысков офиса сотрудниками ФСБ, но о причинах проверки не сообщалось.
Ответственным юридическим лицом «Плеер.ру» указано ООО «Восход». Компания была зарегистрирована в 2021 г., а ее владельцем является Артем Кобзарь. Алексей Конышев не занимал никакой должности в этой компании, а домен «Плеер.ру» зарегистрирован на ООО «Рассвет», чьим владельцем был Конышев, а после – Дмитрий Фомин. «Рассвет» было ликвидировано в 2022 г., товарный знак «Плеер.ру» остался за Конышевым.