«Плеер.ру» возобновит работу в качестве маркетплейса

Ответственным юридическим лицом «Плеер.ру» указано ООО «Восход». Компания была зарегистрирована в 2021 г., а ее владельцем является Артем Кобзарь. Алексей Конышев не занимал никакой должности в этой компании, а домен «Плеер.ру» зарегистрирован на ООО «Рассвет», чьим владельцем был Конышев, а после – Дмитрий Фомин. «Рассвет» было ликвидировано в 2022 г., товарный знак «Плеер.ру» остался за Конышевым.