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«Плеер.ру» возобновит работу в качестве маркетплейса

Ведомости

Онлайн-магазин электроники «Плеер.ру» намерен переформатироваться в маркетплейс, именно в таком формате он возобновит работу, говорится в сообщении на сайте компании.

«По техническим причинам нам пришлось приостановить работу магазина и отдела клиентской поддержки. Мы прикладываем все усилия, чтобы компания, как можно скорее возобновила свою работу, но уже в новом формате маркетплейса», – говорится в сообщении.

По словам основателя магазина Алексея Конышева, это произойдет в ноябре. Тогда планируется запустить приложение в App Store и Google Play, подключив к партнерской программе все магазины электроники в РФ, рассказал он «Коммерсанту».

«Плеер.ру» перестал работать 24 сентября по «техническим причинам». Конышев пояснил, что причиной этого стала сорвавшаяся сделка по продаже магазина, средства от которой должны были пойти на погашение долгов перед поставщиком электроники. Прямая продажа электроники магазина «Плеер.ру» прекратилась «из-за отсутствия закупочных средств на товары».

Причину закрытия магазина «Плеер.ру» также связывают с возможными претензиями в обналичивании денежных средств. В 2018 г. магазин уже приостанавливал деятельность из-за обысков офиса сотрудниками ФСБ, но о причинах проверки не сообщалось.

Ответственным юридическим лицом «Плеер.ру» указано ООО «Восход». Компания была зарегистрирована в 2021 г., а ее владельцем является Артем Кобзарь. Алексей Конышев не занимал никакой должности в этой компании, а домен «Плеер.ру» зарегистрирован на ООО «Рассвет», чьим владельцем был Конышев, а после – Дмитрий Фомин. «Рассвет» было ликвидировано в 2022 г., товарный знак «Плеер.ру» остался за Конышевым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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