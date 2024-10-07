Росавиация приостановила сертификат «Витязь-Аэро» на обслуживание Ми-8 и Ми-2

Вертолет Ми-8Т потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.