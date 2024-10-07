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Росавиация приостановила сертификат «Витязь-Аэро» на обслуживание Ми-8 и Ми-2

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Росавиация на 120 рабочих дней приостановила сертификат камчатской авиакомпании «Витязь-Аэро», позволяющий перевозчику самостоятельно выполнять работы по техническому обслуживанию вертолетов Ми-8 и Ми-2, двигателей, вспомогательных силовых установок и компонентов к ним. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Решение было принято по предложению Ространснадзора по итогам внеплановой проверки авиакомпании, последовавшей из-за крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке 31 августа. 

«Специалисты службы [Ространснадзора] выявили в «Витязь-Аэро» грубые нарушения воздушного законодательства, связанные с поддержанием летной годности воздушных судов, порядком хранения авиационной техники и качеством выполнения технического обслуживания. Выявленные несоответствия не были устранены в предписанный срок», – сообщил Кореняко.

Теперь для техобслуживания авиатехники «Витязь-Аэро» должна обращаться в другую организацию с действующим сертификатом, выданным Росавиацией.

Вертолет Ми-8Т потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В начале сентября правительство Камчатского края сообщило о начале проверки Росавиации, следственных органов, транспортной прокуратуры и Межгосударственного авиационного комитета в отношении «Витязь-Аэро». 13 сентября губернатор региона Владимир Солодов рассказал, что генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин и его заместитель по летной работе Дмитрий Задирея были уволены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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