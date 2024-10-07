Росавиация приостановила сертификат «Витязь-Аэро» на обслуживание Ми-8 и Ми-2
Росавиация на 120 рабочих дней приостановила сертификат камчатской авиакомпании «Витязь-Аэро», позволяющий перевозчику самостоятельно выполнять работы по техническому обслуживанию вертолетов Ми-8 и Ми-2, двигателей, вспомогательных силовых установок и компонентов к ним. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
Решение было принято по предложению Ространснадзора по итогам внеплановой проверки авиакомпании, последовавшей из-за крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке 31 августа.
«Специалисты службы [Ространснадзора] выявили в «Витязь-Аэро» грубые нарушения воздушного законодательства, связанные с поддержанием летной годности воздушных судов, порядком хранения авиационной техники и качеством выполнения технического обслуживания. Выявленные несоответствия не были устранены в предписанный срок», – сообщил Кореняко.
Теперь для техобслуживания авиатехники «Витязь-Аэро» должна обращаться в другую организацию с действующим сертификатом, выданным Росавиацией.
Вертолет Ми-8Т потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В начале сентября правительство Камчатского края сообщило о начале проверки Росавиации, следственных органов, транспортной прокуратуры и Межгосударственного авиационного комитета в отношении «Витязь-Аэро». 13 сентября губернатор региона Владимир Солодов рассказал, что генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин и его заместитель по летной работе Дмитрий Задирея были уволены.