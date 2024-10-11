РБК: Минпромторг хочет запретить взыскание с заводов денег на гособоронзаказ

В середине сентября СК России сообщил, что возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гособоронзаказа за восемь месяцев этого года. В 2024 г. наибольшее количество дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных органов обеспечить своевременное назначение и производство требуемых судебных экспертиз по уголовным делам в сфере ОПК и гособоронзаказа. Он также призвал оперативно принимать меры по выявлению имущества обвиняемых или связанных с ними лиц, за счет которого может быть обеспечено возмещение причиненного вреда.