РБК: Минпромторг хочет запретить взыскание с заводов денег на гособоронзаказ
Минпромторг подготовил законопроект о запрете на списание со счетов оборонных предприятий средств, полученных по субсидиям на гособоронзаказ и хранящихся на специальных счетах Промсвязьбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на повестку заседания комиссии по законодательной деятельности правительства, прошедшего 7 октября.
Такая мера необходима, чтобы снизить риски срыва контрактов по гособоронзаказу из-за нехватки средств после их взыскания. Источник издания сообщил, что комиссия одобрила инициативу. Другой собеседник уточнил, что после согласования в правительстве проект направят в Госдуму.
Согласно действующему законодательству, списание средств со спецсчетов оборонных предприятий возможно в трех случаях: оплата труда лиц, работающих по трудовому контракту, взыскание средств в доход государства, перечисление денег для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью.
В пресс-службе Минпромторга пояснили, что поправки нужны, чтобы защитить целевые бюджетные средства отдельный субсидий от возможных взысканий со стороны органов исполнительной власти. Пока таких прецедентов не было, но необходимо законодательно закрепить механизм защиты, добавили там.
В «Роскосмосе» и «Ростехе» инициативу поддержали. В «Росатоме» подчеркнули, что всегда строго соблюдают все требования действующего законодательства.
В середине сентября СК России сообщил, что возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гособоронзаказа за восемь месяцев этого года. В 2024 г. наибольшее количество дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных органов обеспечить своевременное назначение и производство требуемых судебных экспертиз по уголовным делам в сфере ОПК и гособоронзаказа. Он также призвал оперативно принимать меры по выявлению имущества обвиняемых или связанных с ними лиц, за счет которого может быть обеспечено возмещение причиненного вреда.