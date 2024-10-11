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Объем перевозок группы «Аэрофлот» за III квартал увеличился на 14,8%

Ведомости

По итогам III квартала группа «Аэрофлот» перевезла 17,1 млн пассажиров, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это следует из опубликованных операционных результатов компании.

За указанный период на внутренних линиях группа перевезла 13,6 млн пассажиров – это на 12% больше по сравнению с 2023 г. На международных линиях пассажиропоток составил 3,5 млн пассажиров, увеличившись на 27,1%. Пассажирооборот увеличился на 16,4%, а предельный пассажирооборот – на 14,1%. Занятость пассажирских кресел составила 92,3%.

Отдельно за сентябрь объем перевозок увеличился на 16,4% по сравнению с сентябрем 2023 г., составив 5,3 млн пассажиров. На внутренних линиях перевезено 4,2 млн пассажиров, что на 14,4% больше, чем за такой же период прошлого года. На международных линиях перевозки выросли на 24,7% до 1,1 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 16,7%, предельный пассажирооборот – на 14,6%. Процент занятости пассажирских кресел составил 90,6%.

За III квартал текущего года авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки на 15,8% до 9,3 млн пассажиров, а пассажирооборот вырос на 21,3%. Отдельно за сентябрь она перевезла 2,9 млн пассажиров, что на 17% больше по сравнению с сентябрем 2023 г. Пассажирооборот увеличился на 21%.

В сентябре группа «Аэрофлот» отчиталась о рекордном числе пассажиров за лето. С июня по август она перевезла по внутренним рейсам 13,5 млн человек – на 12,6% больше, чем летом прошлого года. Рекордное количество пассажиров было перевезено через Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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