Объем перевозок группы «Аэрофлот» за III квартал увеличился на 14,8%

Отдельно за сентябрь объем перевозок увеличился на 16,4% по сравнению с сентябрем 2023 г., составив 5,3 млн пассажиров. На внутренних линиях перевезено 4,2 млн пассажиров, что на 14,4% больше, чем за такой же период прошлого года. На международных линиях перевозки выросли на 24,7% до 1,1 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 16,7%, предельный пассажирооборот – на 14,6%. Процент занятости пассажирских кресел составил 90,6%.