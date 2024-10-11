Объем перевозок группы «Аэрофлот» за III квартал увеличился на 14,8%
По итогам III квартала группа «Аэрофлот» перевезла 17,1 млн пассажиров, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это следует из опубликованных операционных результатов компании.
За указанный период на внутренних линиях группа перевезла 13,6 млн пассажиров – это на 12% больше по сравнению с 2023 г. На международных линиях пассажиропоток составил 3,5 млн пассажиров, увеличившись на 27,1%. Пассажирооборот увеличился на 16,4%, а предельный пассажирооборот – на 14,1%. Занятость пассажирских кресел составила 92,3%.
Отдельно за сентябрь объем перевозок увеличился на 16,4% по сравнению с сентябрем 2023 г., составив 5,3 млн пассажиров. На внутренних линиях перевезено 4,2 млн пассажиров, что на 14,4% больше, чем за такой же период прошлого года. На международных линиях перевозки выросли на 24,7% до 1,1 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 16,7%, предельный пассажирооборот – на 14,6%. Процент занятости пассажирских кресел составил 90,6%.
За III квартал текущего года авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки на 15,8% до 9,3 млн пассажиров, а пассажирооборот вырос на 21,3%. Отдельно за сентябрь она перевезла 2,9 млн пассажиров, что на 17% больше по сравнению с сентябрем 2023 г. Пассажирооборот увеличился на 21%.
В сентябре группа «Аэрофлот» отчиталась о рекордном числе пассажиров за лето. С июня по август она перевезла по внутренним рейсам 13,5 млн человек – на 12,6% больше, чем летом прошлого года. Рекордное количество пассажиров было перевезено через Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.