ET: Индия построит для «Росатома» четыре неатомных ледокола
Заказ реализуется по просьбе правительств Индии и России. Для строительства, по данным издания, были наняты два судостроителя – государственный и частный. Кроме того, идет подготовка межправительственного соглашения о строительстве и ремонте российских судов на верфях в Индии и об обучении индийских моряков в полярных водах.
«В Европе некому строить эти суда для России из-за санкций и их собственных проблем, в то время как верфи в Китае, Южной Корее и Японии забронированы как минимум до 2028 г. Поэтому Россия рассматривает варианты – кроме Индии, с которой у нее прекрасные отношения, там никого нет», – сказал изданию один из чиновников.
В ноябре 2023 г. спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов говорил, что госкорпорация станет заказчиком строительства четырех дизельных ледоколов мощностью на винтах по 40 МВт. Серия судов, по его словам, будет создаваться по единому проекту.
Панов уточнял, что строительство должно начаться в 2024 г., после того как петербургское ЦКБ «Айсберг». Головной ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2028 г.
Предполагалось, что серия из четырех судов обойдется в 120 млрд руб. Источник «Ведомостей», близкий к «Росатому», уточнял, что цена, скорее всего, «будет скорректирована в большую сторону».