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ET: Индия построит для «Росатома» четыре неатомных ледокола

Ведомости

Индия построит для российской госкорпорации «Росатом» четыре неатомных ледокола общей стоимостью более 68 млрд руб., пишет индийское издание ETInfra. 

Заказ реализуется по просьбе правительств Индии и России. Для строительства, по данным издания, были наняты два судостроителя – государственный и частный. Кроме того, идет подготовка межправительственного соглашения о строительстве и ремонте российских судов на верфях в Индии и об обучении индийских моряков в полярных водах.

«В Европе некому строить эти суда для России из-за санкций и их собственных проблем, в то время как верфи в Китае, Южной Корее и Японии забронированы как минимум до 2028 г. Поэтому Россия рассматривает варианты – кроме Индии, с которой у нее прекрасные отношения, там никого нет», – сказал изданию один из чиновников.

В ноябре 2023 г. спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов говорил, что госкорпорация станет заказчиком строительства четырех дизельных ледоколов мощностью на винтах по 40 МВт. Серия судов, по его словам, будет создаваться по единому проекту. 

Панов уточнял, что строительство должно начаться в 2024 г., после того как петербургское ЦКБ «Айсберг». Головной ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2028 г.

Предполагалось, что серия из четырех судов обойдется в 120 млрд руб. Источник «Ведомостей», близкий к «Росатому», уточнял, что цена, скорее всего, «будет скорректирована в большую сторону».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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