ET: Индия построит для «Росатома» четыре неатомных ледокола

«В Европе некому строить эти суда для России из-за санкций и их собственных проблем, в то время как верфи в Китае, Южной Корее и Японии забронированы как минимум до 2028 г. Поэтому Россия рассматривает варианты – кроме Индии, с которой у нее прекрасные отношения, там никого нет», – сказал изданию один из чиновников.