Россия планирует поставить за рубеж 108 млн тонн сельхозпродукции в 2024 году
В 2024 г. Россия планирует поставить на зарубежные рынки свыше 108 млн т сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в эфире «Россия-24».
«В прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 млн тонн нашей продукции, а в этом году планируем больше 108 млн тонн поставить», – отметил Патрушев (цитата по ТАСС).
В 2023 г. выручка от поставок сельхозпродукции на внешние рынки впервые превысила $45 млрд. В 2022 г. объем экспорта продукции АПК составил $41,7 млрд. По словам Патрушева, показатели производства позволили России «вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК».
10 октября правительство РФ понизило прогноз по сбору зерна до 130 млн т в текущем году на фоне заморозков весной. До этого он планировался на уровне 132 млн т. В начале октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе 85 млн т пшеницы. По ее словам, качество зерна нового урожая выше прошлогоднего, сохраняется рост в животноводстве.