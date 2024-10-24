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Россия планирует поставить за рубеж 108 млн тонн сельхозпродукции в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. Россия планирует поставить на зарубежные рынки свыше 108 млн т сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в эфире «Россия-24».

«В прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 млн тонн нашей продукции, а в этом году планируем больше 108 млн тонн поставить», – отметил Патрушев (цитата по ТАСС).

В 2023 г. выручка от поставок сельхозпродукции на внешние рынки впервые превысила $45 млрд. В 2022 г. объем экспорта продукции АПК составил $41,7 млрд. По словам Патрушева, показатели производства позволили России «вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК».

10 октября правительство РФ понизило прогноз по сбору зерна до 130 млн т в текущем году на фоне заморозков весной. До этого он планировался на уровне 132 млн т. В начале октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе 85 млн т пшеницы. По ее словам, качество зерна нового урожая выше прошлогоднего, сохраняется рост в животноводстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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