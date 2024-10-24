Россия планирует поставить за рубеж 108 млн тонн сельхозпродукции в 2024 году

10 октября правительство РФ понизило прогноз по сбору зерна до 130 млн т в текущем году на фоне заморозков весной. До этого он планировался на уровне 132 млн т. В начале октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе 85 млн т пшеницы. По ее словам, качество зерна нового урожая выше прошлогоднего, сохраняется рост в животноводстве.