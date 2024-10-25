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Wildberries вернул продавцам 900 млн рублей за неправильно начисленные штрафы

Ведомости

В октябре Wildberries вернул продавцам около 900 млн руб. за некорректно назначенные штрафы. Об этом основательница компании Татьяна Ким рассказала в интервью «Ведомостям».

«Мы вернули нашим продавцам порядка 900 млн руб. за неправильно начисленные штрафы. Это стало возможно за счет того, что мы убрали дублирование бизнес-процессов, объединили команды», – пояснила Ким.

11 октября пресс-служба Wildberries сообщила, что маркетплейс пересмотрел штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада в качестве мер по смягчению нагрузки на партнеров компании в начале активного периода продаж. Речь идет о штрафах, выставленных с 1 января до 20 августа этого года. Кроме того, с 11 по 30 октября продавцы смогут вернуть часть товаров со складов, которые не заказывали больше шести месяцев, со скидкой 50% на логистику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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