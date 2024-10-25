Wildberries вернул продавцам 900 млн рублей за неправильно начисленные штрафы

11 октября пресс-служба Wildberries сообщила, что маркетплейс пересмотрел штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада в качестве мер по смягчению нагрузки на партнеров компании в начале активного периода продаж. Речь идет о штрафах, выставленных с 1 января до 20 августа этого года. Кроме того, с 11 по 30 октября продавцы смогут вернуть часть товаров со складов, которые не заказывали больше шести месяцев, со скидкой 50% на логистику.