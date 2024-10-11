Wildberries пересмотрела штрафы за отмену заказов продавцами
Маркетплейс Wildberries пересмотрел штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада в качестве мер по смягчению нагрузки на партнеров компании в начале активного периода продаж. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе маркетплейса.
«Wildberries пересмотрела штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования. В рамках поддержки бизнеса мы ограничили суммы штрафов в зависимости от оборота за последние 30 дней», – уточнили в компании.
В маркетплейсе решили частично скорректировать штрафы за отмену заказов и недовоз товаров, выставленные с 1 января до 20 августа этого года. Общая сумма средств, которую компания переведет продавцам, составит почти 900 млн руб. С 11 по 30 октября продавцы также смогут вернуть часть товаров со складов, которые не заказывали больше шести месяцев, со скидкой 50% на логистику.
16 сентября Wildberries объявил о снижении стоимости приемки товаров для продавцов в два раза. В маркетплейсе сообщили о снижении базового тарифа на все типы поставок на объекты компании в преддверии высокого сезона. Это сделано для того, чтобы не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги.
6 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что Wildberries выполнила предупреждение ведомства. Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами после того, как служба выдала предупреждение компании после множества жалоб со стороны граждан и организаций.