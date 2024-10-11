Wildberries пересмотрела штрафы за отмену заказов продавцами

В маркетплейсе решили частично скорректировать штрафы за отмену заказов и недовоз товаров, выставленные с 1 января до 20 августа этого года. Общая сумма средств, которую компания переведет продавцам, составит почти 900 млн руб. С 11 по 30 октября продавцы также смогут вернуть часть товаров со складов, которые не заказывали больше шести месяцев, со скидкой 50% на логистику.