Ким рассказала об изменениях в Wildberries после пожара на складе в Шушарах
После того как в январе в петербургском поселке Шушары произошел крупный пожар на складе Wildberries, компания изменила порядок введения таких сооружений в эксплуатацию. Об этом сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в интервью «Ведомостям».
«Мы изменили порядок введения складов в эксплуатацию. У нас нет больше случаев, когда недооформлены какие-то документы. Дополнительно мы хотим предложить еще один инструмент для наших продавцов, связанный со страхованием», – рассказал Ким.
Площадь склада Wildberries в Шушарах составляла 112 000 кв. м. Утром 13 января на нем произошел пожар, огонь удалось локализовать на площади 70 000 кв. м. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. В МЧС допустили, что причиной случившегося могла стать неисправная проводка. В результате происшествия никто не погиб.
«Это, скорее всего, была недоработка команды, которая должна была заниматься страхованием. У меня была уверенность, что они сделают так, как я им до этого говорила, потому что незадолго до этого сгорел склад "Озон"», – рассказала она.
Предпринимательница уточнила, что сейчас все бизнес-процессы, связанные со строительством складов, уже переключены на другую команду. Для работы по пожарной безопасности создали отдельное подразделение. Ким добавила, что компания почти полностью выплатила все компенсации продавцам, чьи товары пострадали из-за пожара.