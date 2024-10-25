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Ким рассказала об изменениях в Wildberries после пожара на складе в Шушарах

Ведомости

После того как в январе в петербургском поселке Шушары произошел крупный пожар на складе Wildberries, компания изменила порядок введения таких сооружений в эксплуатацию. Об этом сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в интервью «Ведомостям».

«Мы изменили порядок введения складов в эксплуатацию. У нас нет больше случаев, когда недооформлены какие-то документы. Дополнительно мы хотим предложить еще один инструмент для наших продавцов, связанный со страхованием», – рассказал Ким.

Площадь склада Wildberries в Шушарах составляла 112 000 кв. м. Утром 13 января на нем произошел пожар, огонь удалось локализовать на площади 70 000 кв. м. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. В МЧС допустили, что причиной случившегося могла стать неисправная проводка. В результате происшествия никто не погиб.

После происшествия РБК со ссылкой на источники на рынке страхования сообщал, что склад не был застрахован. В интервью «Ведомостям» Ким пояснила, что сооружение действительно не было полностью застраховано.

«Это, скорее всего, была недоработка команды, которая должна была заниматься страхованием. У меня была уверенность, что они сделают так, как я им до этого говорила, потому что незадолго до этого сгорел склад "Озон"», – рассказала она.

Предпринимательница уточнила, что сейчас все бизнес-процессы, связанные со строительством складов, уже переключены на другую команду. Для работы по пожарной безопасности создали отдельное подразделение. Ким добавила, что компания почти полностью выплатила все компенсации продавцам, чьи товары пострадали из-за пожара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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