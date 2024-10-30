X5 Group вдвое расширит число продуктов с ограниченной наценкой с 1 ноября
Ритейлер X5 Group вдвое расширит число товарных категорий с ограниченной наценкой до 5% с 1 ноября. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
С 2022 г. подобные ограничения действуют в магазинах ритейлера на овощи борщевого набора, молочную продукцию, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия. С ноября мера затронет подсолнечное масло, сметану, ряженку, яблоки, сыр, замороженную рыбу, свинину, курицу, мясо для бульона на кости и яйца категории С2. Размер наценки на одну-две востребованные позиции низкого ценового сегмента в социально значимых категориях также будет ограничен 5%.
Ограничения продлятся четыре месяца. Ритейлер указал на значимость этой инициативы для поддержания покупательной способности населения.
В мае «Известия» со ссылкой на доклад ФАС России о развитии конкуренции сообщили, что по итогам 2023 г. наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза до 6,4%. В в 2022 г. наценка составляла 16%, а в 2021 г. – 22%. Этот показатель в докладе ведомства основывается на данных, которые предоставили 11 федеральных торговых сетей.
Список социально значимых товаров установлен постановлением правительства в 2010 г. К таким товарам относятся говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, куриные яйца, сахар-песок, поваренная пищевая соль, черный чай, мука, хлеб и хлебобулочные изделия, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки.