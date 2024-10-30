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X5 Group вдвое расширит число продуктов с ограниченной наценкой с 1 ноября

Ведомости

Ритейлер X5 Group вдвое расширит число товарных категорий с ограниченной наценкой до 5% с 1 ноября. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

С 2022 г. подобные ограничения действуют в магазинах ритейлера на овощи борщевого набора, молочную продукцию, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия. С ноября мера затронет подсолнечное масло, сметану, ряженку, яблоки, сыр, замороженную рыбу, свинину, курицу, мясо для бульона на кости и яйца категории С2. Размер наценки на одну-две востребованные позиции низкого ценового сегмента в социально значимых категориях также будет ограничен 5%.

Ограничения продлятся четыре месяца. Ритейлер указал на значимость этой инициативы для поддержания покупательной способности населения.

В мае «Известия» со ссылкой на доклад ФАС России о развитии конкуренции сообщили, что по итогам 2023 г. наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза до 6,4%. В в 2022 г. наценка составляла 16%, а в 2021 г. – 22%. Этот показатель в докладе ведомства основывается на данных, которые предоставили 11 федеральных торговых сетей.

Список социально значимых товаров установлен постановлением правительства в 2010 г. К таким товарам относятся говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, куриные яйца, сахар-песок, поваренная пищевая соль, черный чай, мука, хлеб и хлебобулочные изделия, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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