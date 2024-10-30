X5 Group вдвое расширит число продуктов с ограниченной наценкой с 1 ноября

В мае «Известия» со ссылкой на доклад ФАС России о развитии конкуренции сообщили, что по итогам 2023 г. наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза до 6,4%. В в 2022 г. наценка составляла 16%, а в 2021 г. – 22%. Этот показатель в докладе ведомства основывается на данных, которые предоставили 11 федеральных торговых сетей.