Наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза в 2023 году

По утверждению службы, стабилизировать цены помогли мониторинг, анализ показателей производителей продуктов, внеплановые проверки и соглашения, которые заключают власти и бизнес, о добровольном ограничении наценок. В ФАС отметили, что в марте 2024 г. такие соглашения действовали в 35 регионах. Комментируя ситуацию с ростом цен на яйца, ведомство напомнило, что было возбуждено 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Кроме того, в 18 регионах по рекомендации ФАС заключили меморандумы о добровольном снижении наценки на яйца.