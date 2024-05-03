Наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза в 2023 году
По итогам 2023 г. наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза до 6,4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ФАС о развитии конкуренции.
Отмечается, что в 2022 г. наценка составляла 16%, а в 2021-м – 22%. Этот показатель в докладе ФАС основывается на данных, которые предоставили 11 федеральных торговых сетей. К социально значимым товарам относятся говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко и др. – в общей сложности чуть более 20 категорий.
По утверждению службы, стабилизировать цены помогли мониторинг, анализ показателей производителей продуктов, внеплановые проверки и соглашения, которые заключают власти и бизнес, о добровольном ограничении наценок. В ФАС отметили, что в марте 2024 г. такие соглашения действовали в 35 регионах. Комментируя ситуацию с ростом цен на яйца, ведомство напомнило, что было возбуждено 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Кроме того, в 18 регионах по рекомендации ФАС заключили меморандумы о добровольном снижении наценки на яйца.
В службе «Известиям» сообщили, что ряд федеральных ритейлеров по предложению ФАС ограничили наценки на позиции 25 категорий социально значимых товаров. В Минсельхозе отметили, что держат на особом контроле ситуацию со стоимостью таких товаров. По данным Минпромторга, некоторые компании устанавливает нулевую и даже отрицательную наценку на продукты питания за счет собственной прибыли.
В конце апреля ФАС сообщила, что более 10 000 организаций заключили соглашения с региональными властями о стабилизации цен на продукты. Временные договоры сейчас действуют в 27 субъектах РФ и распространяются на ключевые группы товаров, включая основные виды мяса, рыбу, яйца, рис, муку, масло, молоко, сахар и др.