УФАС по Москве вынесла предупреждение «Почте России» за неоформление отправлений

УФАС провело проверку после обращений граждан о неправомерном отказе в столичных отделениях «Почты России» в оформлении заказных писем через окна операторов. Москвичи пожаловались, что оформить простые и заказные письма можно только самостоятельно через личный кабинет или мобильное приложение. «Почта России» утверждает, что все почтовые отделения, на которых введен порядок предварительного самостоятельного оформления корреспонденции, оснащены компьютерами.