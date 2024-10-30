УФАС по Москве вынесла предупреждение «Почте России» за неоформление отправлений
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение «Почте России» после выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
УФАС провело проверку после обращений граждан о неправомерном отказе в столичных отделениях «Почты России» в оформлении заказных писем через окна операторов. Москвичи пожаловались, что оформить простые и заказные письма можно только самостоятельно через личный кабинет или мобильное приложение. «Почта России» утверждает, что все почтовые отделения, на которых введен порядок предварительного самостоятельного оформления корреспонденции, оснащены компьютерами.
«Возложение на отправителей обязанностей по самостоятельному оформлению корреспонденции ставит в невыгодное положение отдельных категорий граждан, в частности людей пожилого возраста, которые в силу тех или иных причин не могут самостоятельно воспользоваться новым электронным сервисом», – отмечает ведомство.
В действиях «Почты России» выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компании предписано в течение месяца прекратить указанные действия. В случае неисполнения предупреждения УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
28 октября «Почта России» запустила хранение и экспресс-доставку из отделений для продавцов на маркетплейсах вместе с оператором экспресс-доставки «Даркстор у дома». Под размещение товаров селлеров будут выделены 325 400 кв. м свободных площадей в своих отделениях, сообщили «Ведомостям» представитель «Даркстора у дома» и представитель принадлежащей государству компании.