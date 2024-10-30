Минэнерго: майнинг в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах
В перечень «дефицитных зон» уже входят: Дальний Восток, юго-запад Сибири и южные регионы. «Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 г.», – пояснил Грабчак. 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Закон содержит определения понятий майнинга цифровой валюты, майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и ее оператора, адрес-идентификатора, а также лица, организующего деятельность майнинг-пула. Майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.
14 октября в ФНС сообщили, что у майнеров будет такой же налог на прибыль, как и у других отраслей, но оплачиваться он будет в два этапа. Первый этап, который в ФНС называют «оплатой аванса по добытой криптовалюте», наступает в момент ее зачисления на адрес-идентификатор. Налоговая база начинает рассчитываться, как только у майнера появляется право распоряжаться криптой. Даже если добытая компанией криптовалюта лежит на адресе в майнинг-пуле и не перемещена на личный адрес, у компании уже есть право распоряжаться этими средствами и, следовательно, в этот момент начинает рассчитываться налоговая база.
Второй этап наступает, когда происходит выбытие с адреса-идентификатора или когда человек продает криптовалюту. Если валюта подорожала с момента первой оплаты налога, то компания будет оплачивать налог с недостающей прибыли, пояснил он. Но если крипта подешевела, то потери необходимо будет указать в качестве убытка, объяснил руководитель межрегиональной инспекции.