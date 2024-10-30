Минэнерго: майнинг в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах

14 октября в ФНС сообщили, что у майнеров будет такой же налог на прибыль, как и у других отраслей, но оплачиваться он будет в два этапа. Первый этап, который в ФНС называют «оплатой аванса по добытой криптовалюте», наступает в момент ее зачисления на адрес-идентификатор. Налоговая база начинает рассчитываться, как только у майнера появляется право распоряжаться криптой. Даже если добытая компанией криптовалюта лежит на адресе в майнинг-пуле и не перемещена на личный адрес, у компании уже есть право распоряжаться этими средствами и, следовательно, в этот момент начинает рассчитываться налоговая база.