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Минэнерго: майнинг в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах

Ведомости

Майнинг в ближайшее время будет запрещен в нескольких регионах России из-за дефицита электроэнергии, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак на форуме РБК Tech, передает ТАСС.

В перечень «дефицитных зон» уже входят: Дальний Восток, юго-запад Сибири и южные регионы. «Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 г.», – пояснил Грабчак. 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Закон содержит определения понятий майнинга цифровой валюты, майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и ее оператора, адрес-идентификатора, а также лица, организующего деятельность майнинг-пула. Майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.

14 октября в ФНС сообщили, что у майнеров будет такой же налог на прибыль, как и у других отраслей, но оплачиваться он будет в два этапа. Первый этап, который в ФНС называют «оплатой аванса по добытой криптовалюте», наступает в момент ее зачисления на адрес-идентификатор. Налоговая база начинает рассчитываться, как только у майнера появляется право распоряжаться криптой. Даже если добытая компанией криптовалюта лежит на адресе в майнинг-пуле и не перемещена на личный адрес, у компании уже есть право распоряжаться этими средствами и, следовательно, в этот момент начинает рассчитываться налоговая база.

Второй этап наступает, когда происходит выбытие с адреса-идентификатора или когда человек продает криптовалюту. Если валюта подорожала с момента первой оплаты налога, то компания будет оплачивать налог с недостающей прибыли, пояснил он. Но если крипта подешевела, то потери необходимо будет указать в качестве убытка, объяснил руководитель межрегиональной инспекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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