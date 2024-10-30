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Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 515 000 баррелей

Ведомости

Коммерческие запасы сырой нефти в США на 25 октября сократились на 515 000 баррелей до 425,5 млн баррелей, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA). Средний показатель на горизонте последних пяти лет снизился на 4%, а ранние консенсус-прогнозы на Уолл-стрит предполагали увеличение запасов на 1 млн баррелей.

Добыча сырой нефти в США удерживалась на «рекордных» 13,5 млн баррелей в день третью неделю подряд. Импорт сырой нефти упал на 456 000 баррелей в день до 6 млн баррелей в день, а экспорт вырос на 149 000 баррелей в день до 4,3 млн баррелей в сутки. По данным MarketWatch, спрос на бензин вырос на 321 000 баррелей в день до 9,2 млн баррелей, тогда как спрос на дистилляты упал на 250 000 баррелей в день до 3,9 млн баррелей. На фоне сокращения запасов коммерческой нефти цены на бензин в стране выросли на 1–2%, пишет Morningstar.

Как следует из данных лондонский биржи ICE, цена на нефть марки Brent c доставкой в декабре по состоянию на 18:28 мск подскочила до $73 за баррель, прибавив в цене чуть более 2,5%. В настоящее время цена скорректировалась и опустилась ниже – до $72,8. 28 октября Bloomberg со ссылкой на экспертов и ранние прогнозы сообщил, что цена нефти Brent упала на фоне удара Израиля по Ирану, поскольку не была повреждена нефтяная инфраструктура. Ранее в Goldman Sachs сообщали, что если бы удар пришелся по нефтяным месторождениям, цена на нефть могла бы подскочить на $20 за короткий промежуток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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