Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 515 000 баррелей
Коммерческие запасы сырой нефти в США на 25 октября сократились на 515 000 баррелей до 425,5 млн баррелей, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA). Средний показатель на горизонте последних пяти лет снизился на 4%, а ранние консенсус-прогнозы на Уолл-стрит предполагали увеличение запасов на 1 млн баррелей.
Добыча сырой нефти в США удерживалась на «рекордных» 13,5 млн баррелей в день третью неделю подряд. Импорт сырой нефти упал на 456 000 баррелей в день до 6 млн баррелей в день, а экспорт вырос на 149 000 баррелей в день до 4,3 млн баррелей в сутки. По данным MarketWatch, спрос на бензин вырос на 321 000 баррелей в день до 9,2 млн баррелей, тогда как спрос на дистилляты упал на 250 000 баррелей в день до 3,9 млн баррелей. На фоне сокращения запасов коммерческой нефти цены на бензин в стране выросли на 1–2%, пишет Morningstar.
Как следует из данных лондонский биржи ICE, цена на нефть марки Brent c доставкой в декабре по состоянию на 18:28 мск подскочила до $73 за баррель, прибавив в цене чуть более 2,5%. В настоящее время цена скорректировалась и опустилась ниже – до $72,8. 28 октября Bloomberg со ссылкой на экспертов и ранние прогнозы сообщил, что цена нефти Brent упала на фоне удара Израиля по Ирану, поскольку не была повреждена нефтяная инфраструктура. Ранее в Goldman Sachs сообщали, что если бы удар пришелся по нефтяным месторождениям, цена на нефть могла бы подскочить на $20 за короткий промежуток.