Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 515 000 баррелей

Добыча сырой нефти в США удерживалась на «рекордных» 13,5 млн баррелей в день третью неделю подряд. Импорт сырой нефти упал на 456 000 баррелей в день до 6 млн баррелей в день, а экспорт вырос на 149 000 баррелей в день до 4,3 млн баррелей в сутки. По данным MarketWatch, спрос на бензин вырос на 321 000 баррелей в день до 9,2 млн баррелей, тогда как спрос на дистилляты упал на 250 000 баррелей в день до 3,9 млн баррелей. На фоне сокращения запасов коммерческой нефти цены на бензин в стране выросли на 1–2%, пишет Morningstar.