Bloomberg: цена нефти Brent упала на фоне удара Израиля по Ирану
Цена нефти марки Brent по состоянию на 13:20 мск опустилась с 76$ до 71,5$, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена упала из-за неоправданных предположений об ударе Израиля по нефтяным объектам, сообщает Bloomberg со ссылкой на ранние прогнозы и экспертов.
Citigroup Inc. понизил свои прогнозы по ценам на нефть Brent, ссылаясь на «пониженные риски от конфликта на Ближнем Востоке». На торгах 25 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent составляла около $76, на нефть WTI с поставкой в ноябре до $68. Как отмечает агентство, израильский удар не затронул нефтяную инфраструктуру в соответствии с требованиями Белого дома. Тегеран не стал сразу отвечать на атаку. СМИ Ирана заявили, что нефтяные предприятия в стране работают в штатном режиме.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. Тогда, Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Насраллы. Армия Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал принять ответные меры.
4 октября в Goldman Sachs допустили подорожание нефти на $20 в случае удара по нефтяной структуре Ирана. Опрошенные агентством CNBC эксперты отмечали, что остров Харг, на который приходится вплоть до 90% добычи нефти в Иране, с высокой долей вероятности может стать целью удара Израиля. Другие эксперты также сообщили о высоком риске нарушения мировой торговли.