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Bloomberg: цена нефти Brent упала на фоне удара Израиля по Ирану

Ведомости

Цена нефти марки Brent по состоянию на 13:20 мск опустилась с 76$ до 71,5$, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена упала из-за неоправданных предположений об ударе Израиля по нефтяным объектам, сообщает Bloomberg со ссылкой на ранние прогнозы и экспертов.

Citigroup Inc. понизил свои прогнозы по ценам на нефть Brent, ссылаясь на «пониженные риски от конфликта на Ближнем Востоке». На торгах 25 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent составляла около $76, на нефть WTI с поставкой в ноябре до $68.  Как отмечает агентство, израильский удар не затронул нефтяную инфраструктуру в соответствии с требованиями Белого дома. Тегеран не стал сразу отвечать на атаку. СМИ Ирана заявили, что нефтяные предприятия в стране работают в штатном режиме. 

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. Тогда, Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Насраллы. Армия Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал принять ответные меры.

4 октября в Goldman Sachs допустили подорожание нефти на $20 в случае удара по нефтяной структуре Ирана. Опрошенные агентством CNBC эксперты отмечали, что остров Харг, на который приходится вплоть до 90% добычи нефти в Иране, с высокой долей вероятности может стать целью удара Израиля. Другие эксперты также сообщили о высоком риске нарушения мировой торговли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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