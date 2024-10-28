Bloomberg: цена нефти Brent упала на фоне удара Израиля по Ирану

Citigroup Inc. понизил свои прогнозы по ценам на нефть Brent, ссылаясь на «пониженные риски от конфликта на Ближнем Востоке». На торгах 25 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent составляла около $76, на нефть WTI с поставкой в ноябре до $68. Как отмечает агентство, израильский удар не затронул нефтяную инфраструктуру в соответствии с требованиями Белого дома. Тегеран не стал сразу отвечать на атаку. СМИ Ирана заявили, что нефтяные предприятия в стране работают в штатном режиме.