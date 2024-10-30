В Думу внесен проект об ответственности за нарушения в деятельности экспедиторов

В конце июля группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль за перевозкой опасных грузов. Изменения вносятся в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». В пояснительной записке депутаты отмечают рост с 2022 г. количества выявляемых перевозок, содержащих наркотики, оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и другой контрафакт. По их мнению, пробелы в законодательстве способствуют «бесконтрольному перемещению» по России запрещенных предметов, которые злоумышленники планируют использовать в том числе для терактов и диверсий.