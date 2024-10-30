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В Думу внесен проект об ответственности за нарушения в деятельности экспедиторов

Он позволит повысить безопасность граждан и антитеррористическую защищенность объектов, считают авторы
Екатерина Щербинина
Влад Малышко / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о введении ответственности за нарушения порядка деятельности экспедиторов. Инициатива направлена на повышение безопасности граждан и антитеррористической защищенности объектов, утверждает соавтор документа, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Законопроект дополняет другую инициативу парламентариев, уже поддержанную Госдумой в первом чтении, – об усилении безопасности при перевозках запрещенных или ограниченных в обороте предметов и веществ. Тогда, в том числе, было предложено запретить перевозку экспедиторами оружия и боеприпасов, сильнодействующих и взрывчатых веществ и устройств, а также создать реестр лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность.

Внесенный 30 октября законопроект предусматривает введение в КоАП штрафов за нарушение порядка деятельности экспедиторов, а также наделение полномочиями составлять соответствующие протоколы должностных лиц полиции и ФСБ России. Например, осуществление транспортно-экспедиционной деятельности лицом, не включенным в реестр экспедиторов, грозит юридическим лицам штрафом от 100 000 до 300 000 руб.

«Принятие предложенных мер позволит повысить безопасность граждан и антитеррористическую защищенность объектов и территорий при перевозке опасных грузов с учетом появившихся новых угроз», – считает Пискарев.

В конце июля группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль за перевозкой опасных грузов. Изменения вносятся в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». В пояснительной записке депутаты отмечают рост с 2022 г. количества выявляемых перевозок, содержащих наркотики, оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и другой контрафакт. По их мнению, пробелы в законодательстве способствуют «бесконтрольному перемещению» по России запрещенных предметов, которые злоумышленники планируют использовать в том числе для терактов и диверсий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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