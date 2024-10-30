В Думу внесен проект об ответственности за нарушения в деятельности экспедиторов

В Думу внесен проект об ответственности за нарушения в деятельности экспедиторовОн позволит повысить безопасность граждан и антитеррористическую защищенность объектов, считают авторы
В Госдуму внесен законопроект о введении ответственности за нарушения порядка деятельности экспедиторов. Инициатива направлена на повышение безопасности граждан и антитеррористической защищенности объектов, утверждает соавтор документа, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).
Законопроект дополняет другую инициативу парламентариев, уже поддержанную Госдумой в первом чтении, – об усилении безопасности при перевозках запрещенных или ограниченных в обороте предметов и веществ. Тогда, в том числе, было предложено запретить перевозку экспедиторами оружия и боеприпасов, сильнодействующих и взрывчатых веществ и устройств, а также создать реестр лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность.
Внесенный 30 октября законопроект предусматривает введение в КоАП штрафов за нарушение порядка деятельности экспедиторов, а также наделение полномочиями составлять соответствующие протоколы должностных лиц полиции и ФСБ России. Например, осуществление транспортно-экспедиционной деятельности лицом, не включенным в реестр экспедиторов, грозит юридическим лицам штрафом от 100 000 до 300 000 руб.
«Принятие предложенных мер позволит повысить безопасность граждан и антитеррористическую защищенность объектов и территорий при перевозке опасных грузов с учетом появившихся новых угроз», – считает Пискарев.
В конце июля группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль за перевозкой опасных грузов. Изменения вносятся в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». В пояснительной записке депутаты отмечают рост с 2022 г. количества выявляемых перевозок, содержащих наркотики, оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и другой контрафакт. По их мнению, пробелы в законодательстве способствуют «бесконтрольному перемещению» по России запрещенных предметов, которые злоумышленники планируют использовать в том числе для терактов и диверсий.