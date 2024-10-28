Что изменится для россиян в ноябре

Что изменится для россиян в ноябреВторой этап ввода реестра повесток, легализация майнинга и деанонимизация публичных каналов в мессенджерах
В России с 1 ноября должен начаться второй этап ведения реестра воинского учета. Вступят в силу законы о легализации майнинга и деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах. Через СБП можно будет без комиссии пополнить электронный кошелек, а репатрианты смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке. «Ведомости» изучили эти и другие документы, которые вступят в силу в ноябре.
Минобороны примет реестр повесток
С 1 ноября в России начинается второй этап мероприятий по ведению реестра воинского учета. На этом этапе Минобороны РФ, согласно апрельскому постановлению правительства, должно обеспечить прием реестра, ввод его в эксплуатацию, первоначальную загрузку в реестр воинского учета сведений о гражданах, а также эксплуатацию и развитие этого реестра.
В середине октября стало известно о запуске сайта электронных повесток реестрповесток.рф. Пока что он работает в тестовом режиме в Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл. Получить доступ к реестру можно только с помощью подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» через ЕСИА.
Майнинг выходит из серой зоны
1 ноября вступает в силу закон о легализации майнинга в России. Добывать криптовалюту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Граждане смогут добывать цифровую валюту без занесения в реестр, если потребляемая энергия при этом не будет превышать лимиты, которые установит правительство.
Майнингом не смогут заниматься ИП, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за экономические правонарушения, преступления против госвласти, а также за ряд других преступлений средней и особой тяжести. Правительство также сможет вводить запрет на майнинг в отдельных регионах РФ или на отдельных территориях.
Публичные каналы в мессенджерах сообщат о себе в РКН
Владельцы страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 000 подписчиков будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе. В отношении незарегистрированных каналов могут вводиться запреты на размещение рекламы и на репост другими каналами их сообщений. Кроме того, мессенджеры обязаны не допускать без согласия пользователя получение им сообщений от неизвестных пользователей.
Через СБП можно будет пополнить кошелек
Банки больше не смогут брать комиссии с россиян за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Это коснется оплаты налогов, штрафов, услуг детских садов и секций. В дальнейшем через СБП планируется добавить опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг. Кроме того, действующий лимит бесплатных переводов в 100 000 руб. в месяц будет распространен на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы можно будет через СБП бесплатно пополнить собственные электронные кошельки или перевести деньги другому человеку.
ЦБ против кредитов под залог авто
Банк России с 1 ноября повысил надбавки к коэффициентам риска по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства для ограничения обхода макропруденциальных лимитов (МПЛ) банками. Доля таких кредитов выросла с менее 1% в 2023 г. до более 3% во II квартале – регулятор ожидает, что повышение надбавок снизит выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой.
Репатриация в РФ станет комфортнее
C 8 ноября вводится упрощенный порядок выдачи вида на жительство репатриантам. Теперь иностранные граждане, получившие статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей смогут получить ВНЖ в России без получения разрешения на временное пребывание. Заявление на получение ВНЖ они смогут подать дипломатическое или консульское учреждение РФ прямо в той стране, в которой они подали заявление об участии в Госпрограмме.
Упрощение получения справок и выплат
С 1 ноября справку об участии в специальной военной операции можно получить через портал госуслуг – прежде справки не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами.
С 30 ноября выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» будет осуществляться автоматически при наличии согласия гражданина в ЕСИА. Если статус почетного донора был получен до этой даты, то необходимо подать заявление через Госуслуги (эта опция появилась с 1 сентября).
Иноагентам в госорганах прекратят полномочия
15 ноября будут досрочно прекращены полномочия лиц, которые замещают должности в органах публичной власти, но были включены к 15 мая 2024 г. в реестр иноагентов (и не были исключены из этого реестра к 15 ноября).