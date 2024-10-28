Что изменится для россиян в ноябре

Банки больше не смогут брать комиссии с россиян за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Это коснется оплаты налогов, штрафов, услуг детских садов и секций. В дальнейшем через СБП планируется добавить опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг. Кроме того, действующий лимит бесплатных переводов в 100 000 руб. в месяц будет распространен на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы можно будет через СБП бесплатно пополнить собственные электронные кошельки или перевести деньги другому человеку.