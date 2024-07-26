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В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за перевозкой опасных грузов

Ведомости

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль за перевозкой опасных грузов. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Изменения вносятся в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». Авторы предлагают уточнить понятие транспортно-экспедиционной деятельности, запретить перевозку экспедиторами оружия, а также создать реестр лиц, которые осуществляют транспортно-экспедиционную деятельность.

«Уверен, что принятие закона позволит повысить безопасность, в том числе на транспорте, упорядочить транспортно-экспедиционную деятельность и перекрыть лазейки для ввоза запрещенных веществ и предметов», – заявил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

В пояснительной записке депутаты отмечают рост с 2022 г. количества выявляемых перевозок, содержащих наркотики, оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и другой контрафакт. По их мнению, пробелы в законодательстве способствуют «бесконтрольному перемещению» по России запрещенных предметов, которые злоумышленники планируют использовать в том числе для терактов и диверсий.

22 июля ФСБ России сообщила о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставок из Германии и Италии в Россию взрывчатых веществ и электродетонаторов для терактов. Они были спрятаны в полостях автомобильных запасных частей. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ). Для установления организаторов и пособников готовящихся терактов российские правоохранители отправили запросы в европейские спецслужбы, но пока они остались без ответа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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