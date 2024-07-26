В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за перевозкой опасных грузов

22 июля ФСБ России сообщила о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставок из Германии и Италии в Россию взрывчатых веществ и электродетонаторов для терактов. Они были спрятаны в полостях автомобильных запасных частей. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ). Для установления организаторов и пособников готовящихся терактов российские правоохранители отправили запросы в европейские спецслужбы, но пока они остались без ответа.