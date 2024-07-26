В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за перевозкой опасных грузов
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль за перевозкой опасных грузов. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Изменения вносятся в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». Авторы предлагают уточнить понятие транспортно-экспедиционной деятельности, запретить перевозку экспедиторами оружия, а также создать реестр лиц, которые осуществляют транспортно-экспедиционную деятельность.
«Уверен, что принятие закона позволит повысить безопасность, в том числе на транспорте, упорядочить транспортно-экспедиционную деятельность и перекрыть лазейки для ввоза запрещенных веществ и предметов», – заявил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
В пояснительной записке депутаты отмечают рост с 2022 г. количества выявляемых перевозок, содержащих наркотики, оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и другой контрафакт. По их мнению, пробелы в законодательстве способствуют «бесконтрольному перемещению» по России запрещенных предметов, которые злоумышленники планируют использовать в том числе для терактов и диверсий.
22 июля ФСБ России сообщила о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставок из Германии и Италии в Россию взрывчатых веществ и электродетонаторов для терактов. Они были спрятаны в полостях автомобильных запасных частей. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ). Для установления организаторов и пособников готовящихся терактов российские правоохранители отправили запросы в европейские спецслужбы, но пока они остались без ответа.