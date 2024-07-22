ФСБ выявила европейский канал поставки взрывчатки в Россию
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России на территории Санкт-Петербурга выявила и пресекла европейский канал доставки в страну взрывчатки и электродетонаторов, которые предназначались для серии терактов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Средства террора отправлялись поэтапно почтовыми посылками из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запчастей. По факту их обнаружения возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ).
Для установления организаторов и пособников готовящихся терактов были отправлены запросы в европейские спецслужбы, но пока они остались без ответа, отметили в ЦОС.
В пресс-службе ФСБ добавили, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 г. в Республике Крым. Лица, которые готовили теракт, были задержаны. По данным спецслужбы, их деятельность курировал замруководителя офиса президента Украины Роман Машовец. В конце мая МВД России объявило его в розыск.
19 июля ЦОС сообщил, что сотрудники ФСБ задержали в Ессентуках члена запрещенной в РФ международной террористической организации, который готовил теракт на местном автовокзале при помощи самодельного взрывного устройства. Мужчина определил время массового скопления людей на объекте и выбрал место закладки устройства, которое хранил в тайнике в съемном гараже. После теракта подозреваемый планировал выехать в Сирию и примкнуть к террористической организации.