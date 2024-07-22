ФСБ выявила европейский канал поставки взрывчатки в Россию

19 июля ЦОС сообщил, что сотрудники ФСБ задержали в Ессентуках члена запрещенной в РФ международной террористической организации, который готовил теракт на местном автовокзале при помощи самодельного взрывного устройства. Мужчина определил время массового скопления людей на объекте и выбрал место закладки устройства, которое хранил в тайнике в съемном гараже. После теракта подозреваемый планировал выехать в Сирию и примкнуть к террористической организации.