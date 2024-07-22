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ФСБ выявила европейский канал поставки взрывчатки в Россию

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России на территории Санкт-Петербурга выявила и пресекла европейский канал доставки в страну взрывчатки и электродетонаторов, которые предназначались для серии терактов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Средства террора отправлялись поэтапно почтовыми посылками из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запчастей. По факту их обнаружения возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ).

Для установления организаторов и пособников готовящихся терактов были отправлены запросы в европейские спецслужбы, но пока они остались без ответа, отметили в ЦОС.

В пресс-службе ФСБ добавили, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 г. в Республике Крым. Лица, которые готовили теракт, были задержаны. По данным спецслужбы, их деятельность курировал замруководителя офиса президента Украины Роман Машовец. В конце мая МВД России объявило его в розыск.

19 июля ЦОС сообщил, что сотрудники ФСБ задержали в Ессентуках члена запрещенной в РФ международной террористической организации, который готовил теракт на местном автовокзале при помощи самодельного взрывного устройства. Мужчина определил время массового скопления людей на объекте и выбрал место закладки устройства, которое хранил в тайнике в съемном гараже. После теракта подозреваемый планировал выехать в Сирию и примкнуть к террористической организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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