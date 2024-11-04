Volkswagen отменит премии для старейших сотрудников
Автоконцерн Volkswagen (VW) в целях экономии средств может остановить бонусные выплаты для сотрудников с особо продолжительным стажем работы. Об этом сообщает DPA.
Газета отмечает, остановка выплаты этой премии произойдет в рамках программы по сокращению расходов.
Ранее за 25 лет стажа премии получали в размере 1,45 месячной зарплаты, а за 35 лет – 2,9 месячной зарплаты.
«Компания VW пригрозила закрыть заводы в Германии, а профсоюзные лидеры предупредили о массовых увольнениях десятков тысяч работников по всей стране, поскольку автопроизводитель сталкивается с падением прибыли и жесткой конкуренцией», – говорится в сообщении (цитата по Yahoo).
В конце октября стало известно, что квартальная чистая прибыль VW упала на 64% из-за уменьшения объемов продаж в Китае. В компании сообщили об «острой необходимости» в значительном сокращении производственных мощностей и рабочих мест.