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Volkswagen отменит премии для старейших сотрудников

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Автоконцерн Volkswagen (VW) в целях экономии средств может остановить бонусные выплаты для сотрудников с особо продолжительным стажем работы. Об этом сообщает DPA.

Газета отмечает, остановка выплаты этой премии произойдет в рамках программы по сокращению расходов.

Ранее за 25 лет стажа премии получали в размере 1,45 месячной зарплаты, а за 35 лет – 2,9 месячной зарплаты.

«Компания VW пригрозила закрыть заводы в Германии, а профсоюзные лидеры предупредили о массовых увольнениях десятков тысяч работников по всей стране, поскольку автопроизводитель сталкивается с падением прибыли и жесткой конкуренцией», – говорится в сообщении (цитата по Yahoo).

В конце октября стало известно, что квартальная чистая прибыль VW упала на 64% из-за уменьшения объемов продаж в Китае. В компании сообщили об «острой необходимости» в значительном сокращении производственных мощностей и рабочих мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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