Volkswagen отменит премии для старейших сотрудников

«Компания VW пригрозила закрыть заводы в Германии, а профсоюзные лидеры предупредили о массовых увольнениях десятков тысяч работников по всей стране, поскольку автопроизводитель сталкивается с падением прибыли и жесткой конкуренцией», – говорится в сообщении (цитата по Yahoo).