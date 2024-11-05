Air France приостановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

В Судане с 15 апреля идут боевые действия между Силами быстрого реагирования во главе с Мухаммедом Хамданом Дагло и регулярной армией. Летом стороны начали переговоры, но в конце июля объявили об их завершении без результата – бои на территории республики продолжились.