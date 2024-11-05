Air France приостановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта
Французская авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем, после того как пилоты увидели неопознанный объект в небе над Суданом. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на агентство Agence France-Presse.
В агентстве уточняют, что после отмены рейсов над Красным морем маршруты до Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон скорректированы. На этих направлениях время полета увеличено.
Рейсы приостановлены «до дальнейшего уведомления», передают в компании.
В Судане с 15 апреля идут боевые действия между Силами быстрого реагирования во главе с Мухаммедом Хамданом Дагло и регулярной армией. Летом стороны начали переговоры, но в конце июля объявили об их завершении без результата – бои на территории республики продолжились.