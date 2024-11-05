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Air France приостановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

Ведомости

Французская авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем, после того как пилоты увидели неопознанный объект в небе над Суданом. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на агентство Agence France-Presse.

В агентстве уточняют, что после отмены рейсов над Красным морем маршруты до Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон скорректированы. На этих направлениях время полета увеличено.

Рейсы приостановлены «до дальнейшего уведомления», передают в компании.

В Судане с 15 апреля идут боевые действия между Силами быстрого реагирования во главе с Мухаммедом Хамданом Дагло и регулярной армией. Летом стороны начали переговоры, но в конце июля объявили об их завершении без результата – бои на территории республики продолжились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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